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Стало известно, кто надругался над 40 могилами военных во Львове

Сообщено о подозрении женщине, совершившей надругательство над могилами военных на Лычаковском кладбище

22 октября 2024, 16:19 comments2012
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве прокуроров Галицкой окружной прокуратуры города Львова поставлено в известность о подозрении 48-летней женщине в осквернении могил лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживание вооруженной злости русской федерации (ч. 2 Ст. 297 УК Украины).

Стало известно, кто надругался над 40 могилами военных во Львове

Поврежденные могилы военных ВСУ. Фото: Львовский горсовет

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, 20 октября во Львове, на Лычаковском кладбище в Мемориальном комплексе Героев Украины, женщина повредила надгробные лампадки и вазы с цветами. Речь идет о повреждениях на около 40 могилах.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось оперативно установить личность и ее местонахождение.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос о назначении ряда экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Львовского райуправления №1 Главного управления Нацполиции во Львовской области, оперативное сопровождение – Управление СБУ во Львовской области.

Стало известно, кто надругался над 40 могилами военных во Львове - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Могилы украинских защитников были повреждены вандалами (ФОТО)

Могилы испортили на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений №76. Об этом сообщил управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко, сообщает портал "Комментарии".

"Ночью вандалы совершили поругание на могилах наших Героев на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. Службы работают на месте. Просматриваем камеры видеонаблюдения", — написал Евгений Бойко на своей странице в Facebook.



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