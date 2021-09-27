logo
Русский Українська

BTC/USD

44023.21

ETH/USD

3130.44

LTC/USD

153.27

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Стало известно, когда обнародуют расследование по делу вагнеровцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда обнародуют расследование по делу вагнеровцев

Расследование будет в текстовом виде

сегодня, 10:21
Автор:

Антон Рудак

Текстовое расследование Bellingcat по делу вагнеровцев будет обнародовано не позднее конца октября. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

Стало известно, когда обнародуют расследование по делу вагнеровцев

Бойцы ЧВК "Вагнера", фото с открытых источников

В Bellingcat сообщили, что расследование уже завершено и сейчас находится на стадии написания. Его процесс может занять более месяца, потому что возникает много сложностей и большое количество доказательств.

"Частично задержка была связана с огромным объемом серьезных расследований, над которыми работает команда, иногда требуют приоритетности перед другими расследованиями, но мы прилагаем все усилия, чтобы материал был опубликован в ближайшие недели", — сообщает Элиот Хиггинс.

Видео расследования обещают выпустить в следующем году, но конкретных дат не называют.

Ранее портал "Комментарии" проанализировал, кому выгодно расшатывать ситуацию вокруг темы вагнеровцев. Выгодно вспоминать эту ситуацию только одному государству — Великобритании и ее службе внешнеполитической разведки, известной как МИ-6. Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечает, что в ситуации политическая и оперативная составляющая. По его мнению, раскачивание темы срыва спецоперации по вагнеровцам началась снова с целью давления на украинскую власть — для решения каких-то своих геополитических целей. Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен: главный гипотетический результат, который может ожидать власть Зеленского, если в расследование в отношении "вагнергейту" уверует Белый дом, — это затяжной период охлаждения в отношениях Украины и США.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322364-sprava-vagnerivciv-rozsliduvanna-bellingcat-na-stadii-napisanna.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ