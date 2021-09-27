Стало известно, когда обнародуют расследование по делу вагнеровцев

Текстовое расследование Bellingcat по делу вагнеровцев будет обнародовано не позднее конца октября. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

Бойцы ЧВК "Вагнера", фото с открытых источников

В Bellingcat сообщили, что расследование уже завершено и сейчас находится на стадии написания. Его процесс может занять более месяца, потому что возникает много сложностей и большое количество доказательств.

"Частично задержка была связана с огромным объемом серьезных расследований, над которыми работает команда, иногда требуют приоритетности перед другими расследованиями, но мы прилагаем все усилия, чтобы материал был опубликован в ближайшие недели", — сообщает Элиот Хиггинс.

Видео расследования обещают выпустить в следующем году, но конкретных дат не называют.

Ранее портал "Комментарии" проанализировал, кому выгодно расшатывать ситуацию вокруг темы вагнеровцев. Выгодно вспоминать эту ситуацию только одному государству — Великобритании и ее службе внешнеполитической разведки, известной как МИ-6. Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечает, что в ситуации политическая и оперативная составляющая. По его мнению, раскачивание темы срыва спецоперации по вагнеровцам началась снова с целью давления на украинскую власть — для решения каких-то своих геополитических целей. Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен: главный гипотетический результат, который может ожидать власть Зеленского, если в расследование в отношении "вагнергейту" уверует Белый дом, — это затяжной период охлаждения в отношениях Украины и США.

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