По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, молоко и молочные продукты являются лидерами среди продуктов-фальсификатов на украинском рынке. Особенно часто подделывают сливочное масло, при этом наиболее распространенным нарушением во время производства продукта называют присутствие жиров немолочного происхождения. На втором месте — несоответствие маркировки. Об этом сказано на сайте ведомства.

Стало известно, какие продукты в Украине подделывают чаще всего - фото из открытых источников

Магалецкая утверждает, что продукты питания, которые приобретают украинцы, должны быть безопасными и соответствовать всем законодательным нормам и требованиям. По ее словам, работа в этом направлении будет только усиливаться.

Председатель Госпродпотребслужбы также отметила, что с начала текущего года сотрудниками ведомства было проведено 85 плановых и 2908 внеплановых проверки. Вследствие них из оборота было изъято более 30 тонн продуктов питания среди которых: молоко и молочка (свыше шести тонн), рыба ( 4,7 тонн), мясо птицы (3,3 тонны), морепродукты и мясо (свыше двух тонн(.

Также сообщается, что в правоохранительные органы было передано 11 дел, а также наложено штрафов на сумму более полутора миллиона гривен.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало о пельменях-фальсификатах. По словам доктора технических наук, профессора Ларисы Баль-Прилипко, нередкими являются случаи, когда производители пельменей изготавливают продукт с добавлением растительного белка, тем самым снижая себестоимость товара. По словам эксперта, наиболее важным и дорогим в пельменях является сырье. Бывает, что нечестные производители пытаются его удешевить, используя различные примеси. Но специалист считает, что такие манипуляции — фальсификация.





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