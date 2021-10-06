Стало известно, что не захотел рассказать глава "Укрэксимбанка"

Председатель "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер не рассказывал журналистам "Схем" о кредите в 60 млн долларов двум сомнительным компаниям под залог ТРЦ "SkyMall". Об этом сообщила на своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Галина Янченко, фото пресс-службы "Слуга народа"

По словам народной депутатки, вопрос о выдаче безумного кредита государственный банк начал рассматривать еще в декабре прошлого года. Кредит не могли дать, потому что Служба безопасности Украины давала отрицательные выводы. У ТРЦ были проблемы последние 11 лет как у него незаконно сменился собственник.

В марте этого года ТРЦ "SkyMall" был арестован. А уже через месяц арест отменили. В международном арбитраже США еще с 2010 года судился эстонский инвестор, после того, как его якобы обманул владелец ТРЦ. Сумма, которую требовал от государства Украина инвестор, составляла — 750 млн долларов. Галина Янченко утверждает, что в ТРЦ был шанс рассчитаться с инвестором еще весной. Но вместо этого "Укрэксимбанк" выдал кредит в 60 млн долларов двум компаниям под залог самого ТРЦ.

"А теперь самое интересное — бенефециаром обеих компаний является гражданин с донецкой пропиской Сергей Брюховецкий. Более того, он является плательщиком налогов на оккупированной территории", — пишет Галина Янченко.

Народная депутатка говорит, что все выше перечисленные причины, не стали помехой в кредитовании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель "Укрэксимбанка" Мецгер признал, что был не прав и попросил прощения у журналистов "Схем", а также всего журналистского цеха Украины. Евгений Мецгер отметил, что он всегда считал, что свобода слова — это признак гласности и основы независимости страны. Мецгер говорит, что он спокойный человек и в случае, который произошел со СМИ обвиняет свои эмоции и импульсивность, которые смог побороть.

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