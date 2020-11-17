Стали известны подробности водной катастрофы на Донбассе

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Таисия Ерохина
Донбасс
переживает водную трагедию. Проблему затопления шахт Донбасса недавно обсуждал парламентский
комитет по экологии. Об этом рассказала
изданию "Комментарии" народный депутат Украины VIII созыва, представитель
Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова.
Эксперт говорит,
что экологическая катастрофа не просто возможна, а реально происходит не первый
год.
Так, шахтные воды
начали подниматься к водоносным слоям, откуда идет забор питьевой воды в
колодцы, водопроводы. Уже три года назад эксперты предупреждали, что возможны
необратимые процессы, которые приведут к экологической катастрофе.
По ее словам, для
подконтрольных территорий Донбасса угроза даже больше, чем для оккупированных.
К примеру, в Донецкой области из-за рельефа местности шахты Горловки находятся
значительно выше по уровню, чем шахты в Торецке. В итоге все не откачанные
шахтные воды из той же Горловки собираются в торецких шахтах. Всё чаще
появляются сообщения об обрушении шахтных выработок. Такое происходит в
Горловке, в Макеевке.
Эксперт
резюмирует, что вот этот убийственный "коктейль" пьют люди. Но ни
центральным, ни местным властям это, похоже, неинтересно. Веселова надеется
лишь на то, что профильный комитет парламента повлияет на ситуацию. По ее
словам, нужно заниматься мониторингом ситуации, вовремя реагировать на вызовы и
наладить координацию между различными министерствами и ведомствами, которые
могли бы помочь населению с лечением, отселением из опасных мест.
Напомним,
эксперты оценили "План действий" по Донбассу и спрогнозировали, могут ли
предложения Украины и России приблизить
реинтеграцию.
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