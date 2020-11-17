Стали известны подробности водной катастрофы на Донбассе

Донбасс переживает водную трагедию. Проблему затопления шахт Донбасса недавно обсуждал парламентский комитет по экологии. Об этом рассказала изданию "Комментарии" народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова.

Эксперт говорит, что экологическая катастрофа не просто возможна, а реально происходит не первый год.

"Еще в 2017 году, когда я была депутатом, мы обсуждали отчет одной из международных организаций, сделавшей соответствующие исследования. Тогда общественности и Верховной Раде были представлены данные по экологической обстановке на прифронтовых территориях по обе стороны линии разграничения. Изучалось, в частности, влияние шахтных вод, которые поднимались всё ближе к поверхности земли из-за того, что многие шахты перестали работать — и там прекратилась откачка воды", — рассказала Веселова.

Так, шахтные воды начали подниматься к водоносным слоям, откуда идет забор питьевой воды в колодцы, водопроводы. Уже три года назад эксперты предупреждали, что возможны необратимые процессы, которые приведут к экологической катастрофе.

"И мы сейчас имеем именно такую катастрофу. К сожалению, ни у государства, ни у международных организаций нет сейчас возможности производить откачку шахтных вод на неподконтрольной территории", — отмечает Веселова.

По ее словам, для подконтрольных территорий Донбасса угроза даже больше, чем для оккупированных. К примеру, в Донецкой области из-за рельефа местности шахты Горловки находятся значительно выше по уровню, чем шахты в Торецке. В итоге все не откачанные шахтные воды из той же Горловки собираются в торецких шахтах. Всё чаще появляются сообщения об обрушении шахтных выработок. Такое происходит в Горловке, в Макеевке.

"Т.н. "власть" молчит, но местные жители в соцсетях пишут, что чувствуют подземные толчки. К тому же, из-за обстрелов и времени трубопроводы – как решето. Огромные потери очищенной питьевой воды на Донбассе происходят постоянно. Те или иные населенные пункты остаются сутками, неделями без воды. На прифронтовых территориях из-за ужасного качества питьевой воды обострились хронические заболевания, участились случаи рождения детей с различными патологиями. Ведь шахтные воды уже начинают затапливать хранилища опасных отходов химического производства (в том числе с опасными элементами, как на том же горловском "Стироле" или Никитовском ртутном комбинате), кладбища, выгребные ямы", — сообщила Веселова.

Эксперт резюмирует, что вот этот убийственный "коктейль" пьют люди. Но ни центральным, ни местным властям это, похоже, неинтересно. Веселова надеется лишь на то, что профильный комитет парламента повлияет на ситуацию. По ее словам, нужно заниматься мониторингом ситуации, вовремя реагировать на вызовы и наладить координацию между различными министерствами и ведомствами, которые могли бы помочь населению с лечением, отселением из опасных мест.

Напомним, эксперты оценили "План действий" по Донбассу и спрогнозировали, могут ли предложения Украины и России приблизить реинтеграцию.

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