Спокойно зарубил топором жену и 22-летнюю дочь: в Луцком СИЗО умер жестокий убийца

В одной из камер СИЗО города Луцка нашли мертвым 62-летнего местного жителя, который попал сюда после того, как совершил двойное преступление. Он жестоко лишил жизни свою жену и дочь. Об этом сообщает "Общественное", ссылаясь на комментарий работника пресс-службы Нацполиции в Волынской области Олега Плазовского.

После убийства мужчина сдался полиции (фото из открытых источников)





Это произошло во вторник, 10 августа, в 21:00. Вместе с покойником в камере было еще четверо задержанных волынян. Следователи по этому поводу приняли в них показания.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Волынской области Наталья Мурахевич, в следственный изолятор приехали медики экстренной помощи, но они не смогли реанимировать мужчину.

"При осмотре у подозреваемого не было обнаружено телесных повреждений. Чтобы установить окончательную причину смерти, тело направили на судмедэкспертизу ", — сказал журналистам Олег Плазовский.

В Единый реестр досудебных расследований по факту смерти этого задержанного следователи полиции внесли данные по статьям 115 и 140 Уголовного кодекса Украины.

Жестокую расправу над своими родными 62-летний горожанин совершил ночью 20 июля в одной из многоэтажек на проспекте Соборности. В своей квартире он топором нанес тяжелые повреждения бывшей жене и дочери, которая пыталась убежать от отца-убийцы. Затем он пошел к соседям, рассказал, как поступил с членами семьи. Они вызвали полицию. За это жестокое преступление ему грозило пожизненное заключение.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Луцке мужчина "продавал" должность министра за 200 тысяч долларов.

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