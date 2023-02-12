logo

BTC/USD

22035.28

ETH/USD

1544.62

LTC/USD

94.18

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Спасательная операция на Днепре: Более 40 рыбаков внезапно оказались на льдинах в сотне метров от берега
commentss НОВОСТИ Все новости

Спасательная операция на Днепре: Более 40 рыбаков внезапно оказались на льдинах в сотне метров от берега

Местные жители вместе с чрезвычайниками более четырех часов спасали рыбаков-отчаянный.

сегодня, 18:57
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

В это воскресенье, 12 февраля, около полудня к службе спасения обратились очевидцы, увидевшие, что на Днепре две большие льдины с рыболовами все быстрее удаляются от берега, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы ГСЧС Украины.

Спасательная операция на Днепре: Более 40 рыбаков внезапно оказались на льдинах в сотне метров от берега

Спасатели освободили рыбаков, дрейфующих на льдинах

Как рассказывают спасатели, чрезвычайное происшествие произошло недалеко от села Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе. Как рассказывали люди, на расстоянии около полутора сотен метров от берега на льду находится около четырех десятков рыбаков.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Для спасения из ледяной ловушки горе-рыбаков выехали спасатели и отдельная водолазно-спасательная группа. Помогали как могли и местные жители на личных плавсредствах. За пару часов подразделениям ГСЧС удалось спасти со льда 28 мужчин. Потом принялись проводить мониторинг и искать рыбаков на других льдинах, отплывших от берега.

Через четыре часа завершили спасательную операцию. На берег доставили 41 рыбалку: подразделения чрезвычайных сняли с льда 35 человек еще 6 человек спасли местные жители.

Как писали ранее "Комментарии", Украина одна из первых стран выразила готовность, несмотря на войну на своей территории, оказать помощь Турции в ликвидации последствий масштабного землетрясения, которое на 12 февраля 2023 года унесло жизни более тысяч 33 человек. Всего с начала работ поисково-спасательными группами сводного отряда ГСЧС обследовано 224 разрушенных зданий и сооружений, разобрано 94 завала, оказана медицинская помощь 4 лицам, деблокированы тела 12 погибших. Работы продолжаются, продолжают находить пострадавших.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!