Спасательная операция на Днепре: Более 40 рыбаков внезапно оказались на льдинах в сотне метров от берега

В это воскресенье, 12 февраля, около полудня к службе спасения обратились очевидцы, увидевшие, что на Днепре две большие льдины с рыболовами все быстрее удаляются от берега, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы ГСЧС Украины.



Спасатели освободили рыбаков, дрейфующих на льдинах

Как рассказывают спасатели, чрезвычайное происшествие произошло недалеко от села Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе. Как рассказывали люди, на расстоянии около полутора сотен метров от берега на льду находится около четырех десятков рыбаков.

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Для спасения из ледяной ловушки горе-рыбаков выехали спасатели и отдельная водолазно-спасательная группа. Помогали как могли и местные жители на личных плавсредствах. За пару часов подразделениям ГСЧС удалось спасти со льда 28 мужчин. Потом принялись проводить мониторинг и искать рыбаков на других льдинах, отплывших от берега.

Через четыре часа завершили спасательную операцию. На берег доставили 41 рыбалку: подразделения чрезвычайных сняли с льда 35 человек еще 6 человек спасли местные жители.

Как писали ранее "Комментарии", Украина одна из первых стран выразила готовность, несмотря на войну на своей территории, оказать помощь Турции в ликвидации последствий масштабного землетрясения, которое на 12 февраля 2023 года унесло жизни более тысяч 33 человек. Всего с начала работ поисково-спасательными группами сводного отряда ГСЧС обследовано 224 разрушенных зданий и сооружений, разобрано 94 завала, оказана медицинская помощь 4 лицам, деблокированы тела 12 погибших. Работы продолжаются, продолжают находить пострадавших.