Создатель "разведуправления ДНР" Кунавин оказался участником пикантного скандала: все подробности

Задержанный в Киеве создатель "разведуправления "ДНР" Андрей Кунавин, которого кроме всего прочего считают одним из ключевых свидетелей в деле MH17, оказался в центре еще одного скандала – на этот раз пикантного характера.



Андрей Кунавин. Фото: hromadske.ua

Как оказалось, будучи в законном браке (от которого у Кунавина 4 детей, — ред.), он завел отношения с Марией Холоденко (девичья фамилия – Миронова), которая на тот момент также была в браке и воспитывала двоих детей. Во время этих отношений Холоденко даже успела забеременеть. Пара даже успела обзавестись совместной фотосессией.





Законные супруги Холоденко и Кунавина узнали об их интрижке во время задержания последнего в июле 2020 года.

"Во время его задержания, к удивлению его жены, – он был не один. Миссис М была вместе с ним, они ехали из Одессы, были вместе, ходили по отелям и ресторанам. Но в этот момент она, наверно, чувствовала себя женой декабриста, никак не меньше", — рассказал в Facebook супруг Марии — Дмитрий Холоденко.

По словам Холоденко, отношения Марии с Кунавиным завели в феврале 2020 года, когда его законная супруга была беременна их 4-м ребенком. Мария, настолько тщательно скрывала свою связь с Андреем, что должна была стать крестной мамой малыша.

После того как Холоденко узнал об отношениях Мироновой с Кунавиным, он забрал у нее детей. По его словам, пока Мария находилась в отношениях с любовником "дети были предоставлены сами себе – матери было некогда, ей надо было ездить на моря, в замки, ходить по ресторанам, и оставаться на ночь на съемных квартирах".

"Она разрешала детям общаться с людьми, которые могли научить только одному – как нарушить закон, угрожать физической расправой, и конечно, могли научить, как схитрить, чтоб за все эти проделки ничего не было", — поделился шокирующими подробностями супруг Мироновой и тут же отметил, что в итоге Кунавин все же был задержан правоохранителями.

Сейчас экс-чета Холоденко находятся в бракоразводном процессе. Дети по-прежнему на попечении отца. Сама же Мария, со слов Дмитрия, обманывает общество и друзей, во всем обвиняя мужа и заявляет, что, по сути, стала жертва аферы дважды судимого и ныне обвиняемого в терроризме Кунавина.

Примечательно, что даже с мест лишения свободы Кунавин умудряется угрожать Холоденко и не двусмысленно намекать на физическую расправу.





По этой причине Дмитрий Холоденко даже подал 14 октября соответствующее заявление в полицию, приложив скрины сообщений от Кунавина с угрозами.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила об аресте так называемого "внештатного сотрудника" ГРУ, который, по данным СБУ, был одним из кураторов военного направления ДНР от ГРУ в 2014–2015 годах и принимал активное участие в создании так называемой "военной разведки ДНР" в июле 2020 года.

Журналистам Bellingcat и The Insider удалось идентифицировать его как Андрея Кунавина, освободившегося из украинской тюрьмы уже после начала российского вторжения. Кунавин, судя по телефонным перехватам, общался с руководством ГРУ и ФСБ, контактировал с Сурковым и помогал "решать вопросы" на местах.





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