Совершил выстрел по неосторожности: в Черкасской области охотник выстрелил в коллегу

В Черкасской области охота на природе чуть не закончилась трагедией. Охотники выехали на охоту в одно из сел Чигиринской ОТГ. Именно там один из них, производя выстрел, случайно выстрелил в своего коллегу. Его сразу повезли в больницу и сделали операцию. Об этом сообщает в социальных сетях пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

Охотник произвел выстрел по неосторожности (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, это неприятное происшествие произошло 20 ноября недалеко от населенного пункта Ивановка Чигиринской общины.

Потерпевший, которому было 43 года, во время этой охоты был ранен в живот. Полицейские утверждают, что его знакомый случайно подстрелил его. Раненого жителя области отвезли в Чигиринское медицинское учреждение и там сразу положили на операционный стол. Врачи успели спасти ему жизнь, и теперь он находится вне опасности.

Вместе с тем работники полиции, которые выехали на место происшествия, насчитали группу из 17 местных жителей. Они приехали на природу, чтобы охотиться. Но осенний отдых из-за этого инцидента не удался.

В обнародованном сообщении говорится, что полицейские сразу изъяли зарегистрированное оружие, которым его владелец произвел тот неосторожный выстрел.

Представители следствия Черкасского районного отдела полиции открыли уголовное производство, квалифицируемое по ч. 1 ст. 128 УК. Это – неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение. Сейчас продолжаются соответствующие экспертные исследования.

Участнику охоты, который произвел выстрел по неосторожности и ранил другого участника охоты, может грозить заключение сроком до двух лет лишения свободы.

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