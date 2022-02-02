Собственный вертолет: показали, как в Закарпатской области контрабандисты возили сигареты в ЕС (ФОТО)

В Закарпатской области представители Службы безопасности Украины разоблачили группировку контрабандистов, которая имела собственный вертолет и с его помощью переправляла контрабандные сигареты на территории стран Евросоюза. Об этом сообщили представители пресс-центра СБУ.

Вертолет контрабандистов дважды в месяц незаконно пересекал границу (фото ssu.gov.ua)

Этот преступный замысел реализовал закарпатский бизнесмен. Он нашел еще нескольких земляков-единомышленников, охотно приобщившихся к выгодному "делу". Предприниматель купил для этого вертолет многоцелевого использования и сказал его переоборудовать. Пассажирские сидения демонтировали из салона и подстроили технику для больших возможностей контрабандных перевозок.

Здесь также был собственный пилот, который имел оформленную лицензию для управления воздушным агрегатом и решился нарушить закон, занявшись противоправной деятельностью.

По обнародованной работниками СБУ информации, летательный аппарат два раза в месяц незаконно пересекал границу и совершал посадку на территориях Румынии и Венгрии. Каждый рейс контрабандисты загружали свой воздушный агрегат подакцизными товарами -десятками упаковок украинских сигарет, на которых нет акцизных марок. В салон вертолета входило 50 тысяч пачек сигарет.

При этом в Евросоюзе дельцы нашли себе подельников, задачей которых было реализовать сигареты в своей стране.

Предварительно, ежемесячная выручка контрабандистов могла составить около 2 миллионов гривен.

Собственный летательный аппарат злоумышленники прятали в труднодоступном месте, это один из районов Закарпатского региона.

Сотрудниками ведомства начато уголовное производство по правовой квалификации ст. 334 УКУ, это нарушение правил международных полетов.

Следствие этой резонансной контрабандной сделки продолжается с целью установления обстоятельств и всех причастных к контрабанде участников. Вместе с тем, проверяются и данные о том, причастны ли злоумышленники к возможному незаконному перемещению через государственную границу нашей страны нелегалов, в том числе жителей из стран, где существует повышенная террористическая угроза.





Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что г-н Закарпатье и контрабандисты напали на пограничников .

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