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Собственный вертолет: показали, как в Закарпатской области контрабандисты возили сигареты в ЕС (ФОТО)

Размеры вертолета позволяли перемещать до 50 тыс. пачек табачных изделий.

сегодня, 00:05
Автор:

Лиля Воробьева
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В Закарпатской области представители Службы безопасности Украины разоблачили группировку контрабандистов, которая имела собственный вертолет и с его помощью переправляла контрабандные сигареты на территории стран Евросоюза. Об этом сообщили представители пресс-центра СБУ.

Собственный вертолет: показали, как в Закарпатской области контрабандисты возили сигареты в ЕС (ФОТО)

Вертолет контрабандистов дважды в месяц незаконно пересекал границу (фото ssu.gov.ua)

Этот преступный замысел реализовал закарпатский бизнесмен. Он нашел еще нескольких земляков-единомышленников, охотно приобщившихся к выгодному "делу". Предприниматель купил для этого вертолет многоцелевого использования и сказал его переоборудовать. Пассажирские сидения демонтировали из салона и подстроили технику для больших возможностей контрабандных перевозок.

Здесь также был собственный пилот, который имел оформленную лицензию для управления воздушным агрегатом и решился нарушить закон, занявшись противоправной деятельностью.

По обнародованной работниками СБУ информации, летательный аппарат два раза в месяц незаконно пересекал границу и совершал посадку на территориях Румынии и Венгрии. Каждый рейс контрабандисты загружали свой воздушный агрегат подакцизными товарами -десятками упаковок украинских сигарет, на которых нет акцизных марок. В салон вертолета входило 50 тысяч пачек  сигарет.

При этом в Евросоюзе дельцы нашли себе подельников, задачей которых было реализовать сигареты в своей стране.

Предварительно, ежемесячная выручка контрабандистов могла составить около 2 миллионов гривен.

Собственный летательный аппарат злоумышленники прятали в труднодоступном месте, это один из районов Закарпатского региона.

Сотрудниками  ведомства начато уголовное производство по правовой квалификации ст. 334 УКУ, это нарушение правил международных полетов.

Следствие этой резонансной контрабандной сделки продолжается с целью установления обстоятельств и всех причастных к контрабанде участников. Вместе с тем, проверяются и данные о том, причастны ли злоумышленники к возможному незаконному перемещению через государственную границу нашей страны нелегалов, в том числе жителей из стран, где существует повышенная террористическая угроза.

Собственный вертолет: показали, как в Закарпатской области контрабандисты возили сигареты в ЕС (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что г-н Закарпатье и контрабандисты напали на пограничников .


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/na-zakarpatti-sbu-blokuvala-kontrabandystiv-yaki-dlia-perepravky-tovariv-vykorystovuvaly-vlasnyi-helikopter
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