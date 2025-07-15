"Собирали пальцы по частям": во Львове спасали руки 5-летнему мальчику после травмы в соломорезке

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Slava Kot
Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" медики провели серию сложных операций, чтобы спасти руки пятилетнего мальчика. Он получил тяжелые травмы в результате несчастного случая с соломорезкой во время сельскохозяйственных работ.
Во Львове спасли руки мальчику после травмы в соломорезке
Мальчик на Львовщине травмировал одну руку, когда она попала в соломорезку — машину для измельчения корма. Пытавшись вытащить ее, он инстинктивно использовал вторую, также застрявшую в механизме. В результате этого ребенок получил тяжелые травмы, а именно:
Парня срочно доставили во Львов автомобилем скорой помощи в больницу "Охматдет". За дело взялась команда ортопедов-травматологов, в частности, в состав которой вошли Андрей Костюк и Тарас Москаль.
По словам врачей, травмы были настолько серьезными, что пришлось собирать пальцы по частям. Обломки костей фиксировали специальными спицами. Из-за частичной потери кожи на одном из пальцев понадобилась еще одна операция, заключавшаяся в трансплантации кожи с передней поверхности бедра, проведенная с помощью дерматомного аппарата.
После операций мальчик прошел курс интенсивной реабилитации, который касался процедур восстановления движений в суставах, гибкости пальцев и формирования моторики.
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