"Собирали пальцы по частям": во Львове спасали руки 5-летнему мальчику после травмы в соломорезке

Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" медики провели серию сложных операций, чтобы спасти руки пятилетнего мальчика. Он получил тяжелые травмы в результате несчастного случая с соломорезкой во время сельскохозяйственных работ.

Во Львове спасли руки мальчику после травмы в соломорезке

Мальчик на Львовщине травмировал одну руку, когда она попала в соломорезку — машину для измельчения корма. Пытавшись вытащить ее, он инстинктивно использовал вторую, также застрявшую в механизме. В результате этого ребенок получил тяжелые травмы, а именно:

— множественные рвано-скальпированные раны и дефекты кожи обеих кистей;

— открытые переломы 2 пальцев на правой руке;

— открытый перелом 4-го пальца на левом;

— частичная потеря мягких тканей и части двух пальцев.

Парня срочно доставили во Львов автомобилем скорой помощи в больницу "Охматдет". За дело взялась команда ортопедов-травматологов, в частности, в состав которой вошли Андрей Костюк и Тарас Москаль.

По словам врачей, травмы были настолько серьезными, что пришлось собирать пальцы по частям. Обломки костей фиксировали специальными спицами. Из-за частичной потери кожи на одном из пальцев понадобилась еще одна операция, заключавшаяся в трансплантации кожи с передней поверхности бедра, проведенная с помощью дерматомного аппарата.

"Парень очень непоседлив, но регенерационные возможности у него фантастические! У детей дошкольного возраста так бывает – чем меньше ребенок, тем быстрее все заживает", – рассказал ортопед Костюк.

После операций мальчик прошел курс интенсивной реабилитации, который касался процедур восстановления движений в суставах, гибкости пальцев и формирования моторики.

"Внимание, родители! Врачи отмечают: подобные случаи особенно часты в летний период, во время полевых работ. Просим быть крайне внимательными к детям – одна секунда невнимательности может стоить им здоровья!", — заявили в больнице.

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