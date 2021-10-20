Сняли крест и курили: в Кривом Роге подростки устроили на кладбище съемки для Instagram (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
В городе Кривой Рог несовершеннолетние горожане устроили очередные съемки сюжета для социальной сети на одном из городских кладбищ. Об этом сообщает Telegram канал "Informator Video 18".
В Кривом Роге подростки снимали видео на кладбище (фото из открытых источников)
Подростки сняли крест на одном из надгробий. На месте вечного покоя умерших горожан, присутствовали несколько местных подростков. Один из подростков стоял у памятника, несовершеннолетняя горожанка курила у могилы. Также организовали перекур у надгробий и двое других местных мальчишек.
В социальной сети комментируют этот видеоролик на кладбище. В частности пишут, что компания часто проводит свой досуг на кладбище. На этот раз сняли там видеоролик. По обнародованной информации, это могло быть Центральное кладбище Кривого Рога, или другое городское кладбище, расположенном недалеко от поселка Бажанова.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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