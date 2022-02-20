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Снова обстрелы: какая ситуация на линии разграничения и есть ли потерпевшие

На линии разграничения снова неспокойно, продолжаются обстрелы

сегодня, 08:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Снова обстрелы: какая ситуация на линии разграничения и есть ли потерпевшие

Обстрелы на Донбассе, фото из Twitter

За 19 февраля, зафиксировано 136 нарушений режима тишины и 116 обстрелов по вооружению, запрещенного Минскими договоренностями со стороны вооруженных формирований, находящихся на территории неподконтрольной украинскому правительству.

Боевики стреляли из минометов и артиллерии, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под обстрелы попали: Новотроицкое, Гранитное, Старогнатовка, Новоселовка, Болотене, Водяное, Широкино, Мироновский, Новогратовка, Светлодарск, Майское, Лобачево, Южное, Новозвановка, Луганское, Адвеевка, Счастье, Крымское, Марьи Лопаскино, Новолуганское, Станица Луганская, Причепиловка, Сизе, Новогригоровка, Троицкое, Старый Адар, Шумы, Зайцево и другие.

Также военные зафиксировали полет вражеского беспилотного летательного аппарата, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения. Сообщается, что боевики били из минометов и гранатометов по КПВВ "Счастье". В результате обстрелов потерпевших нет. Однако это нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

В субботу, 19 февраля, погибли двое украинских военных, еще четверо травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения с травмами разной степени тяжести.

Утром 20 февраля уже произошло семь обстрелов с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты "Слуги народа" и иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко также добавил, что под минометный обстрел на позиции 30-й бригады попал глава МВД Денис Монастырский. Также там присутствовали группа депутатов и 25 иностранных журналистов.


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Источник: https://www.mil.gov.ua/
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