Снимали на камеру голой: на Донбассе поиздевались над девочкой-подростком

В Донецкой области школьницы поиздевались над 14-летней одноклассницей. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Девушка (фото из открытых источников)

По информации правоохранителей, школьницы сначала ее избили, а затем заставили обнаженной купаться в водоеме. Издевательства подростки снимали на камеру и публиковали в соцсетях. Инцидент произошел 4 апреля в Торецке. Пострадавшая получила ушибы лица и головы. После огласки девушки удалили все видео расправы.

Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас досудебное расследование продолжается.

"Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, свидетели и лица, причастные к совершенному уголовного преступления", – говорится в сообщении.

Напомним, в дом 78-летнего французского миллионера Бернара Тапи проникли неизвестные люди. Они избили мужчину и его жену, совершили ограбление и скрылись с места происшествия. Известно, что злоумышленников было четверо. Они проникли в дом миллионера, расположенного к юго-востоку от Парижа в коммуне Комб-ла-Виль, когда семья спала. Неизвестные связали Бернара Тапи и его супругу и нанесли им несколько ударов, затем украли из дома драгоценности. После того, как преступники скрылись, мужчина вызвал "скорую" помощь, но госпитализация не потребовалась, поскольку травмы не были тяжелыми. О сумме нанесенного материального ущерба пока не сообщается.

Судебная полиция Версаля начала расследование. Отметим, что 78-летний Бернар Тапи — французский бизнесмен, общественный и политический деятель, бывший депутат Европарламента. С 1986 по 1994 годы он был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель", выкупив его за 35 миллионов долларов. При нем клуб становился чемпионом Франции пять раз подряд и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Согласно информации инсайдера, сейчас у миллионера проблемы со здоровьем — у него был диагностирован рак желудка.



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