Снегопад и гололедица: в Запорожье зафиксировали рекордное количество ДТП

Автострады нашей страны по причине сильных снегопадов, и резкого похолодания превратились в ледяные. Аномальное количество автоаварий в Запорожье имело место утром. Во временной промежуток, который составляет три часа, именно с 7 до 10 утра здесь зарегистрировано около трех десятков ДТП. Об этом сообщает ТСН.

ДТП произошло из-за непогоды (фото из открытых источников)

На территории города не выпало слишком много снега, ночью упало всего несколько сантиметров снежного слоя на городских улицах, в области выпало больше. Вместе с тем, еще минувшей ночью и сейчас на территории области резко снизилась температура. Уже утром столбик термометра показывал 7 градусов мороза. Городские дороги стали настоящими катками. Больше всего не повезло тем водителям, которые не позаботились о своем автомобиле и не переоборудовали его на зимнюю резину.

В частности, сложной была ситуация на автострадах, где по обочинам останавливались грузовые автомобили, которые не смогли преодолеть опасные подъемы.

В Запорожье главные улицы были парализованы из-за ситуации с пробками. В узких проездах, особенно там, где подъезды к мостам и начинались подъемы, произошло несколько аварий. Теперь в городе работают экипажи снегоуборочной техники, на дороги сыплют специальную смесь. Дорожники выражают надежду, когда не придут новые снегопады, город быстро войдет в привычный ритм жизни.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что в Запорожье блоггеры пытались похитить школьника. Трое жителей Запорожья решили организовать похищение местного школьника и снять этот процесс, разместив его затем в сети, чтобы стать в родном городе мега-популярными.

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