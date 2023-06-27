Снайпер подстрелил криминального авторитета прямо в спортзале Ивано-Франковска (ВИДЕО)

В частном спортивном заведении города Ивано-Франковска произошла стрельба. Как результат, один из присутствующих там получил огнестрельное ранение. Предварительно информируют, что в мужчину стрелял снайпер с крыши соседней многоэтажки.

В спортзале Ивано-Франковска снайпер выстрелил в мужчину (фото из открытых источников)

Об этом сообщает GALKA.

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Как сообщают местные журналисты, инцидент со стрельбой произошел 26 июня. После 17:20 полицейским пришел вызов о стрельбе, которая была на улице Симоненко в этом областном центре.

"Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу", — рассказал журналистам глава Ивано-Франковской областной полиции Сергей Беспалько, сообщает "Галка".

На место происшествия выехали криминалисты и работники следственно-оперативной группы. На поиск подозреваемого были задействованы все оперативные службы.

Полицейские сообщили, что их сотрудники опросили свидетелей, очевидцев, жителей окрестных домов, еще изъято видео с камер наблюдения. Установлено, что незнакомец из неустановленного оружия выстрелил в 32-летнего местного жителя, находившегося в то время в зале спортивного клуба. Событие квалифицировано по п. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Журналисты издания Dетектив-Info, ссылаясь на собственный источник, пишут, что речь идет об криминальном авторитете Иване Климовиче, который известен по прозвищу "Храмой"/"Паспортист".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Черновцах во время задержания возле школы произошла стрельба . Около одной из школ Черновцов во время задержания преступника произошла стрельба. Во время инцидента один полицейский погиб, еще один получил ранения.



