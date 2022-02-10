Смыло большой волной во время шторма: в Португалии, в океане пропал 22-летний украинский артист

В вторник, 8 февраля, в португальском городе Порто произошел трагический инцидент. Во время купания в Атлантическом океане большой волной унесло в воду 22-летнего жителя Львова Илью Романского. Вместе с другими артистами балетной труппы он прибыл в Португалию на гастроли. В настоящее время украинца разыскивают местные спасатели. Об этом информируют на Facebook-странице труппы Royal Russian Ballet, в которой танцевал юноша.

Илья Романский (фото: facebook.com/annadumansk)

Артисты украинского балета по прибытии в город Порто поспешили к побережью Атлантического океана. Двое артистов решили здесь искупаться. Техник Дмитрий немного поплавал и вернулся в группу.

После него попытаться поплавать в океане решил танцовщик Илья Романский. Как только он вошел в океан, его накрыла большая волна.

Дмитрий вскочил в воду, чтобы помочь парню, уже неподвижно плывшему на спине. Но украинцев начали сносить течением. Дмитрий пытался помочь товарищу и звал на помощь. Обстоятельства осложнялись тем, что побережье было каменистым и возможной была вероятность разбиться об камни.

Оба украинца накрыла большая волна, которая разбросила их в разные стороны.

В помощь пострадавшим прибыли спасатели. Профессиональные пловцы сначала помогли добраться до берега Дмитрию, а затем вернулись по Илью. Сюда прибыли местные полицейские, медики и пожарные.

Спасенного украинца госпитализировали, другого артиста разыскивали допоздна, но не нашли. К поискам подняли квадрокоптеры ночного видения.

Шторм усилился и поиски временно прекратились. Украинские артисты после отлива вернулись на берег в час ночи и снова с фонариками начали разыскивать коллегу. Но никаких результатов это не дало.

С 8 часов утра поиски возобновились. В море вышли катера, лодки, сверху над океаном поднялся вертолет. Были задействованы португальские водолазы.

По рассказу представителей труппы, парня так и не нашли. Но поиски продолжаются. О несчастьях знают в госпиталях и клиниках в ближайших 20 километрах береговой линии и проинформированы ближайшие населенные пункты. В местных медиа разместили информацию об пропавшем без вести украинском танцовщике.

Свой следующий спектакль артисты балетной труппы Royal Russian Ballet проведут в честь своего коллеги, полученные средства будут направлены на помощь родным Ильи Романского. Но ребят не оставляет надежда его найти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России на сцене перед зрителями погиб артист ансамбля.

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