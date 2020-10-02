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СМИ узнали, кем была погибшая в Киеве американка

В расследовании смерти американки примут участие спецслужбы США

сегодня, 11:18 comments949
Автор:

Владимир Лавский

Смерть работницы посольства США в Украине Санвер Никаело будут расследовать правоохранители из Украины и спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на собственные источники. 

СМИ узнали, кем была погибшая в Киеве американка

По данным издания, Никаело — жена военного атташе в Украине, в семье которой четверо детей. На данный момент с телом работают судебные медицинские эксперты под присмотром полиции. Здание, где проходят исследования, охраняется. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 30 сентября, в Киеве у железнодорожных рельсов нашли мертвой женщину, ею оказалась работница посольства США в Украине.

На месте происшествия не было обнаружено следов борьбы, у жертвы — очень много ушибов и травм головы. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали, однако спасти жизнь не удалось. 

На данный момент полиции ищет возможного убийцу, хотя не исключает, что это был несчастный случай, написал руководитель департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко



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