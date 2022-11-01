СМИ рассказали о вырубке и продаже леса в Великобычковском ЛГХ на Закарпатье

Несмотря на международные коррупционные скандалы и схемы, Юрий Сойма продолжает руководить Великобычковским лесоохотничьим хозяйством в Закарпатской области. Сохранить влияние в лесном хозяйстве Большого Бычкова Сойме помогают высокопоставленные должностные лица, объединенные в "лесную мафию". Об этом говорится в статье "Лесная мафия Закарпатья. Почему фигуранта международного коррупционного скандала Сойму до сих пор не могут уволить" .

Кража леса в Закарпатье (фото из открытых источников)

Юрий Сойма был назначен директором Великобычковского ЛГХ еще в 2014 году и сразу же, как говорится в статье, он "начал выстраивать схему вырубки и продажи леса". "Окружив себя родственниками и доверенными лицами, и уволив из лесохозяйства всех, кто был не согласен с его стилем руководства и деятельностью, Юрий Сойма наладил работу, приносившую участникам схем огромные прибыли. Главные направления "деятельности" — вырубка и продажа карпатского леса через связанные фирмы и продажа фирме своего брата высокоценных пород дерева под видом и по ценам щепы и некондиции", — пишет издание.

В 2020 году вышло расследование британской неправительственной организации Earthsight, доказавшей, что мебельный гигант IKEA использовал для своего производства добытую на Великобычковском ЛХГ древесину. После этого в Государственном агентстве лесных ресурсов решили Сойму уволить. Однако руководство Раховского района "отказалось согласовывать решение Госагентства об увольнении Соймы".

Гослесагентство 12 февраля 2020 года все же уволило Сойму "в связи с завершением срока действия контракта", но даже в такой ситуации "Сойма отказался уходить со своей должности, придумав и реализовав еще одну схему", отмечает издание.

"Сойма задним числом уволил с должности главного лесничего лесхоза Ясинчака Р.В., и сразу же после своего ухода с должности директора занял вакантную должность главного лесничего. При этом приказ на назначение Соймы главным лесничим подписал главный инженер предприятия Демьянчук.

Во время войны Юрий Сойма, как отмечает издание, вместе с главным инженером Демьянчуком и лесничим Ясинчаком "развернул особенно активную деятельност". По имеющейся у правоохранителей информации, они создали разветвленную сеть хищения и сбыта дров и деловой древесины". Как результат — в октябре этого года два открытых ГБР уголовных производства в отношении Юрия Соймы и его соратников были направлены в суд, пишут журналисты.





"Несмотря на то, что дела уже направлены в суд, а реализуемые им схемы в деталях известны не только ГБР, но и большинству местных жителей, Юрий Сойма все еще уверен в том, что его покровители в областной и украинской власти помогут ему и на этот раз избежать ответственности. Да и сам он пытается, используя свое влияние в Великом Бычкове, запугать всех возможных свидетелей", — говорится в статье.





"Остается надеяться, что хотя бы в условиях военного времени правоохранители и суд найдут управу на чиновника, чья деятельность уже давно очевидна для всех в Закарпатье", — заключает издание.

Напомним, в 2016 году Юрий Сойма стал фигурантом журналистского расследования о хищении леса в Закарпатье .

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