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СМИ рассказали, как Разумков может зарабатывать миллионы долларов на ломбардах

Речь идет о сети ломбардов «Про100Кредит», к которым экс-глава парламента может иметь непосредственное отношение

сегодня, 15:28
Автор:

Станислав Молчанов
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Известный журналист Сергей Иванов и проект "Исландия" раскрыли схемы, с помощью которых экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков мог получать многомиллионные доходы от сети ломбардов "Про100Кредит". Ее прибыль, по разным оценкам, составляет 2,5 — 3 млн долларов США в год. Об это пишет УНИАН. 

СМИ рассказали, как Разумков может зарабатывать миллионы долларов на ломбардах

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

Отмечается, что формально Разумков отношения к ломбардам не имеет: в мае 2020 года сеть переоформили на его помощников в Верховной Раде Юлию Овдий и Дмитрия Тележинского.

Тележинский также вместе с супругой Разумкова Юлией Чайкой является совладельцем Украинской политконсалтинговой группы, которую до прихода в парламент возглавлял Разумков, а с 2019 года – Тележинский.

Журналисты отмечают, что сеть ломбардов "Про100Кредит" оставляет себе около 2/3 стоимости проходящих через нее вещей. В этом они убедились во время эксперимента, принеся в ломбард новенький смартфон стоимостью 3 200 гривен и получив за него всего 1 200.

"Ломбарды в Украине пользуются аномальной популярностью. Число клиентов постоянно растет, а в период пандемии ростовщический бизнес получил настоящую новую жизнь. Люди, особенно оставшиеся без работы, должны брать деньги на питание быстро. Они идут за деньгами в ломбард, когда уже не могут одолжить у друзей или родственников. В момент отчаяния их уже не интересует, что им насчитывают лишь треть рыночной стоимости за принесенный товар, или безумные проценты", — отмечает Иванов.

Другой эксперимент показал, что в ломбардах "Про100Кредит" охотно скупают и вещи сомнительного происхождения. Так, журналист предложил работникам ломбарда золотое кольцо без документов и получил за него деньги "вне кассы".

Журналисты напоминают, что в 2015 году среди вещей, принятых ломбардами сети "Про100Кредит", правоохранители обнаружили краденый планшет и телефон. Тогда работники ломбарда якобы даже не пытались как-то помочь владельцу планшета.

"Но все это, вероятно, не беспокоило г-на Разумкова и могло способствовать заработку на украинцах десятки миллионов. Проблемы плебса – это проблемы плебса. Не так ли, Дмитрий Александрович?" – отмечает Иванов.



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Источник: https://www.unian.net/politics/eks-spiker-vr-razumkov-zarabatyvaet-milliony-na-ukraincah-cherez-lombardnyy-biznes-smi-novosti-ukraina-11618281.html
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