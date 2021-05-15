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СМИ назвали причину страшной аварии в Хмельницкой области

Грузовик с прицепом протаранил микроавтобус, слетел в кювет, а затем накрыл еще и легковой автомобиль, который проезжал мимо

сегодня, 21:20
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня общество потрясло известие о жутком дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Хмельницкой области. В результате аварии, которая произошла неподалеку от Красилова, погибло четыре человека. Об этом говорится в сюжете ТСН. 

СМИ назвали причину страшной аварии в Хмельницкой области

Причина аварии в Хмельницкой области - фото: Национальная полиция

"На бешеной скорости лоб в лоб столкнулись сразу две машины. Грузовик с прицепом протаранил микроавтобус, слетел в кювет, а затем накрыл еще и легковой автомобиль, который проезжал мимо. Машины сразу загорелись", — рассказали журналисты. 

Известно, что выжить удалось только мужчине, находящему за рулем фуры. Он выпрыгнул из транспортного средства до того, как оно загорелось. По данным следствия, водитель грузовика уснул за рулем. Он уже задержан правоохранителями. 

Ранее в Национальной полиции сообщали, что по предварительным данным, водитель DAF с прицепом выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовым микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Вследствие массового столкновения все автомобили загорелись. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что сорокадвухлетняя украинка отправилась на майские праздники в Турцию и без вести пропала. В последний раз о её местоположении было известно 2 мая, когда она отправила маме сообщение в Вайбере. 2 мая пропавшая отправила сообщение своей маме с текстом "Я на вершине". До этого она сообщала, что будет подниматься на гору Sivri Dağ высотой 1644 метров. Это было последнее сообщение, которая Яна отправила своей семье. После этого её местонахождение больше не было известно.



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/zhutkaya-avariya-v-hmelnickoy-oblasti-voditel-gruzovika-usnul-za-rulem-ego-uzhe-zaderzhali-1784986.html
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