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СМИ назвали подробности убийства иностранца в Затоке

Мужчина получил пять огнестрельных ранений и скончался на месте

19 сентября 2021, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева

Житель Киргизии, который умер от огнестрельных ранений в Затоке, приехал на заработки в Украину и работал охранником местного бара. Стрельбу устроил владелец дома отдыха, что находился по соседству. Об этом сообщает Думская.

СМИ назвали подробности убийства иностранца в Затоке

В Затоке убили 35-летнего гражданина Кыргызстана (фото пресс-служба полиции Одесской области)

Это ужасное происшествие случилось в развлекательном заведении, расположенном на улице Золотой берег. 35-летний трудовой мигрант от выстрелов был как решето. Полицейские насчитали 5 огнестрельных ранений. В лицо, в руку и в область грудной клетки. Оно и привело к смерти. Раненого работника даже не успели довезти в больницу, смерть была мгновенной.

Как пишут СМИ, производил выстрелы из своего охотничьего ружья хозяин санатория "Сказка" Андрей Ткачук. Он, как сам объяснил, целился в металлическое ограждение, пристреливав на меткость свое новое оружие — винтовку для охоты Kel-Tec KS7.

Эту винтовку он показал полиции и дал на экспертизу. Как пояснил мужчина, он никуда не целился, даже не думал, что за оградой может кто-то находиться.

Относительно хозяина дома отдыха возбуждено уголовное производство по ч.1ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины. Ему сообщено о подозрении.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Одесской области со стрельбой праздновали свадьбу . В селе Фонтанка, в Одесской области, мужчина прямо на свадьбе начал стрелять из автомата. В полиции ввели спецоперацию "Перехват". В сообщении правоохранителей говорится, что чрезвычайная ситуация произошла вблизи торгового центра "Ривьера". На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Инцидент со стрельбой полицейские уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса.



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Источник: https://dumskaya.net/news/podrobnosti-ubiystva-v-zatoke-podozrevaemyy-eks-151603/
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