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СМИ: госпитализирован глава облрады на западной Украине

По данным СМИ, глава Львовского областного совета Александр Ганущин госпитализирован

сегодня, 05:30
Автор:

Владимир Лавский

Глава Львовского областного совета Александр Ганущин госпитализирован в связи с коронавирусными осложнениями. Об этом сообщает местное издание "Леополис". 

СМИ: госпитализирован глава облрады на западной Украине

Вирус у чиновника был зафиксирован 31 августа, после чего Ганущин сразу отправился на самоизоляцию и лечился дома. Однако во вторник, 8 сентября, главе ОДА стало хуже и он обратился к врачам. Пресс-секретать Ганущина на данный момент не комментирует ситуацию. 

Как ранее сообщали "Комментарии", голливудский актер Майкл Рукер рассказал, как одному приходилось непросто бороться с недугом.

"Что тут сказать - это была настоящая битва. Но было все честно, как на любой войне. На экваторе эпического сражения с болезнью, я понял, что лучше повлиять на нее раньше, до заражения, чем бороться потом. Моя иммунная система не была на 100% готова к этому тяжелому испытанию, почки и печень приняли серьезный удар на себя. Это был настоящий стресс. Но уже я выиграл это сражение! Да, пришлось много времени провести в фургоне одному, но теперь вирус в нокауте, это можно признать", - написал Рукер. 


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