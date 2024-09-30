Смертельное ДТП: легковушка столкнулась с быком

Событие произошло на автодороге вблизи с. Речки Львовского района. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Как выяснилось, причиной этого стало столкновение с крупным рогатым скотом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

ДТП с быком. Фото: ГСЧС Львовской области

47-летний водитель был зажат изуродованными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Однако от полученных травм он скончался на месте происшествия. Еще двое пассажиров травмированы.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Грузовик с более чем двумя тонами замороженных собак попал в ДТП в Николаеве (ФОТО)

Вечером 28 августа на пересечении проспекта Центрального и ул. 6-й Слободской в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие во время которого столкнулись грузовик Renault Master и минивэн Fiat Doblo. В грузовике перевозили 2,5 тонн замороженных собачьих туш. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на николаевское издание "Новости-N".

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Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в связи со смертью военнослужащего в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). За рулем автомобиля, совершившего наезд, находился один из руководителей Нежинского районного управления полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранитель на служебном автомобиле направлялся в один из перекрестков в центре Нежина, когда внезапно на дорогу выбежал мужчина. Водитель не смог избежать столкновения, и получивший травмы военнослужащий погиб на месте происшествия. Согласно предварительной информации, водитель находился в трезвом состоянии.

