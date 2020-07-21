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Главная Новости Общество происшествия Смертельная авиакатастрофа на Карибах: выжившие чудом не получили травмы
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Смертельная авиакатастрофа на Карибах: выжившие чудом не получили травмы

В результате крушения вертолета NH90 в Карибском море утонуло два человека

сегодня, 10:01
Автор:

Елена Волкова
Смертельная авиакатастрофа на Карибах: выжившие чудом не получили травмы

У берегов нидерландского острова Аруба потерпел крушение вертолет ВВС Нидерландов, в результате чего скончалось два человека. Трагедия произошла 19 июля, пишет NL Times.

Издание сообщает, что крушение произошло во время того, как вертолет NH90 патрулировал береговую линию Карибского моря. Экипаж направлялся к одному из островов, однако начал стремительно терять высоту. В вооруженных силах Нидерландов сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали 34-летний пилот и 33-летний координатор по тактическим вопросам. Еще двоим членам экипажа посчастливилось выжить, более того, они не получили серьезных травм. Почему вертолет потерпел крушение - пока неизвестно. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в ночь на понедельник, 20 июля, в России с радаров исчез самолет. Легкомоторный Ан-2, на борту которого находилось шесть человек, пропал на границе Бурятии с Иркутской областью. Исчезли они спустя шесть часов полета. На поиск пропавших пилотов отправили вертолет и два самолета, один из которых вернулся без результата. Продолжается поиск самолета и людей.



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