Смертельная авария по дороге в Одессу: такси врезалось в фуру

Сегодня утром на Овидиопольской трассе Одесской области таксист службы Uber потерял управление и врезался в фуру, которая стояла на обочине. Об этом сообщает УСИ.

Издание отмечает, что автомобиль, в результате столкновения на большой скорости, разворочен, водитель получил первую медицинскую помощь и был госпитализирован. Женщину-пассажира также увезла реанимация, но она скончалась.

В ГСЧС и полиции Одесского региона пока ситуацию не комментируют.





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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об автомобильной аварии на трассе в Житомирской области, когда пассажирского микроавтобуса и грузовиком-полуприцепом, что привело к гибели четырех человек.





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