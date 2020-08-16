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Главная Новости Общество происшествия Смертельная авария по дороге в Одессу: такси врезалось в фуру
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Смертельная авария по дороге в Одессу: такси врезалось в фуру

На трассе у знаменитого рынка "7 км" такси Uber въехало в припаркованный грузовик: пассажирка скончалась

сегодня, 09:51
Автор:

Екатерина Белоброва
Смертельная авария по дороге в Одессу: такси врезалось в фуру

Сегодня утром на Овидиопольской трассе Одесской области таксист службы Uber потерял управление и врезался в фуру, которая стояла на обочине. Об этом сообщает УСИ.

Издание отмечает, что автомобиль, в результате столкновения на большой скорости, разворочен, водитель получил первую медицинскую помощь и был госпитализирован. Женщину-пассажира также увезла реанимация, но она скончалась.

В ГСЧС и полиции Одесского региона пока ситуацию не комментируют.


Видео: Одесса_Hello

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об автомобильной аварии на трассе в Житомирской области, когда пассажирского микроавтобуса и грузовиком-полуприцепом, что привело к гибели четырех человек.


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