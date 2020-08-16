Смертельная авария по дороге в Одессу: такси врезалось в фуру

Язык
BTC/USD
11833.29
ETH/USD
427.79
LTC/USD
61.68
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Сегодня утром на Овидиопольской трассе Одесской области таксист службы Uber потерял управление и врезался в фуру, которая стояла на обочине. Об этом сообщает УСИ.
Издание отмечает, что автомобиль, в результате столкновения на большой скорости, разворочен, водитель получил первую медицинскую помощь и был госпитализирован. Женщину-пассажира также увезла реанимация, но она скончалась.
В ГСЧС и полиции Одесского региона пока ситуацию не комментируют.
Видео: Одесса_Hello
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об автомобильной аварии на трассе в Житомирской области, когда пассажирского микроавтобуса и грузовиком-полуприцепом, что привело к гибели четырех человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости