Смерть каратистов и их тренера в Кировоградской области: новые подробности страшного ДТП

В Кировоградской области произошла смертельная автоавария. Легковушка столкнулась с грузовым автомобилем. В салоне иномарки находились три спортсмена, которым было 16, 14 и 12 лет, а за ее рулем был их 46-летний спортивный наставник. Все они погибли. Юные каратисты с тренером ехали на ответственные спортивные состязания. Об этом сообщает ТСН.

Авария на Кировоградщине унесла жизни юных каратистов, поделились журналисты (Скриншот)

Телевизионщики рассказывают, что за этим легковым авто с каратистами мчался отец одного из смертельно пострадавших в ДТП парней. После смертельного столкновения он вытащил на дорогу и начал наносить удары водителю грузовика.

Водитель сказал, что видел как навстречу грузовому авто выскочил внедорожник. Но ничего не мог сделать, чтобы избежать смертельного столкновения.

По его словам, они мчались из Кропивницкого, выскочили на встречную полосу, по которой ехал грузовик, еще перед ними мчался автомобиль, но своей полосой. Водитель ждал, пока этот автомобиль проедет, и хотел сменить полосу, но в тот момент иномарка влетела в его грузовик.

Сообщалось, что в ночь на 1 октября на автодороге Кропивницкий-Кривой Рог – Запорожье в районе населенного пункта Новошевченково столкнулись легковушка KIA Sportage и грузовой автомобиль Renault. В этой автоаварии были смертельно травмированы пассажиры, которые были во внедорожнике – трое несовершеннолетних подростков и 46-летний водитель авто. Все жертвы аварии – жители Кривого Рога.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что п пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Кировоградской области. Полицейский в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, погибла пассажирка авто.

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