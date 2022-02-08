Смерть блоггера возле Днепра: появилось видео, как мужчина погиб на глазах у жены и друга

В Днепровской области, в населенном пункте Капуловка Никопольского района, произошла трагедия. В прорубь реки Чортомлык нырнул местный житель. К сожалению, он не выплыл, его снесло под ледовое покрытие своенравной реки.

Мужчина нырнул в прорубь и погиб (фото из открытых источников)

Видеоролик этого трагического инцидента разместили в социальных сетях.

Здесь можно увидеть, как днепровец сбросил свою одежду и вскочил в прорубь, что несколько минут назад, в толще льда выпилил его друг. Здесь и его жена, которая снимает событие с помощью камеры, чтобы выложить эффектное зимнее видео на странице в социальных сетях.

После ныряния, днепровец утонул. Быстрое течение снесло его под толщу льда и он не смог выплыть.

Жена и товарищ уже не увидели его, так же они не смогли ему помочь.

Тело жителя смогли достать на следующий день водолазы из города Днепр на глубине 4 метра в двадцати метрах от берега реки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Днепра мужчина прыгнул в прорубь, но погиб. В населенном пункте Капуловка, что в Днепропетровском регионе, в прошлую субботу 38-летний ее житель зимой прыгнул в прорубь реки Чортомлык. Очевидно, не рассчитал свои силы и течение отнесло его под лед. Днепровец бултыхнулся в ледяную воду только ради того, чтобы сделать эффектный видеоролик. Специалисты спасательной службы, прибыв по вызову, приступили к поискам. Но найти тело деревенского жителя в этот день не смогли. Быстрое течение отнесло его дальше от места трагического инцидента. К розыскам присоединились водолазы Днепровской городской аварийно-спасательной службы. Они после долгих поисков обнаружили его.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!