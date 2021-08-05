"Слуги народа" с полицией поддерживают муниципальные перевороты: теперь Бурынь в Сумской области



















В Бурыни, что на Сумщине, полиция и титушки пытались разогнать сторонников действующего мэра Виктора Ладухы. Люди хотели попасть на собрание оппозиционных к мэру депутатов горсовета, которые происходили в партийном офисе "Слуги народа". Но, по словам местных, сначала полиция заблокировала вход в здание, а затем вместе с молодыми напала на активистов — с кулаками и слезоточивым газом, сообщают местные.

Митинг в поддержку городского главы Бурыни Виктора Ладухи

Они забаррикадировались в парикмахерской, и пока отряд полиции вместе с титушками сдерживали толпу жителей Бурыни, объявили свои сборы сессией и приняли какие-то решения. Депутатов не согласных с этим, прессу и городского голову на собрание не пустили. Что там было на самом деле — неизвестно ", - пишет в Facebook Семен Салатенко, бывший председатель Сумского областного совета. "Хотя сессия была назначена на 14 августа ,"оппозиционеры" решили не медлить и сессию проводить сегодня. То, что проекты решений должны быть опубликованы не позднее чем за 10 дней до сессии, их не смутило. Вооружившись поддержкой десанта из числа якобы помощников народного депутата Украины Максима Гузенко, юристов из областного штаба "Слуг народа", полиции и отряда титушек якобы местного авторитета Петра Василенко (Буринского) пошли на здание горсовета, но митинг сторонников городского главы был гораздо большим по численности и идти напролом нападающие не решились.





Глава Буринской общины Виктор Ладуха называет собрание вероятно лояльных к нардепу Максиму Гузенко депутатов нелегитимным, поскольку только он как мэр имеет право согласно украинским законам объявлять о проведении сессии и предлагать секретаря горсовета. Сама же сессия должна происходить в здании городского совета, а не в партийном офисе "Слуги народа". Ладуха уже ветировал все "решения", которые приняли, по его словам, "оппозиционеры".





Противостояние в Бурыни продолжается уже более 8 месяцев. В октябре 2020-го 52% избирателей избрали председателем общины Виктора Ладуху. В декабре он произнес присягу городского головы. Но уже в июле этого года Второй апелляционный суд Харькова отменил постановление территориальной избирательной комиссии о регистрации Виктора Ладухи Буринским главой. Причина — жалоба конкурента. Основание — якобы Ладуха вовремя написал заявление о регистрации в должность.

И хотя это постановление отменить нельзя согласно украинскому законодательству, потому что Виктор Ладуха уже произнес присягу городского головы, Анна Наталич, новая глава Буринской территориальной избирательной комиссии и жена заместителя руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрея Наталича, назначила заседание ТИК, а затем объявила о перевыборах. Уже после этого, вместе со своим мужем якобы попыталась внести изменения в государственные реестры и лишить Ладуху полномочий городского головы. После отказа нескольких регистраторов совершать подобные действия, прокурор начал на них давить, рассказывает Ладуха.

В Бурыни убеждены, что за попыткой силового захвата власти в городе может стоять народный депутат Максим Гузенко. "Слуга народа" обрабатывает полторы тысячи гектаров земли на территории Буринской ОТГ, но, как утверждают буринцы, не платит в бюджет общины ни копейки. Городская власть пытается вернуть землю в пользу общины. А это может не нравиться Гузенко.

Между тем, юристы Буринского горсовета направили кассационную жалобу на решение Харьковского апелляции и обратились в административный суд относительно решения ТИК о назначении досрочных выборов. Также Генеральному прокурору передали обращение о деятельности прокурора Наталича.

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