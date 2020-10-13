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Следователи СБУ осуществляют обыски в компании БРСМ-Нафта

В настоящее время неизвестны ни официальные причины обысков, ни то, в чем подозреваются руководство и сотрудники компании

сегодня, 17:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

В помещениях всеукраинской сети автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" на данный момент проводятся обыски, которые осуществляют представители Службы безопасности Украины. Об этом сообщает издание 24 канал со ссылкой на собственные источники.

Следователи СБУ осуществляют обыски в компании БРСМ-Нафта

Фото: пресс-служба БРСМ

Есть все предположения считать, что причиной действий правоохранителей стала информация о финансировании "БРСМ-Нафта" политической партии пророссийски-настроенного блогера Анатолия Шария, которая на днях была обнародована в программе "Наши деньги с Денисом Бигус".


В то же время, в пресс-службе правоохранительного ведомства уверяют, что следственные действия осуществляются в пределах компетенции, то есть по решению суда, которое было вынесено до того как, в эфир вышло вышеуказанное журналистское расследование.

Известно, что по данным авторов программы "Наши деньги", одна из основателей сети автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" Анжела Ларкина, фактически субсидирует политическую силу пророссийского блогера счет "серых доходов" компании, которые были скрыты от налоговиков.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Конча-Заспе правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему.


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