Скорая просто застряла: на Буковине врачи несли женщину на руках (ВИДЕО)

Чтобы спасти 85-летнюю крестьянку с микроинсультом и вовремя доставить в больницу, врачи из кареты скорой помощи в Черновицкой области километр несли ее на носилках. Машина не могла подъехать к дому, потому что сельский проселок размыли дожди. Об этом случае сообщает ТСН.

Старая машина просто погрязла на дороге (фото из открытых источников)

Женщину в таком случае необходимо было довезти до больницы, но старенький УАЗ не смог проехать к дому полностью размытой дорогой.

Представители экипажа скорой положили пациентку, которая была в тяжелом состоянии, на носилки и несли ее к машине целый километр. Сначала водитель и фельдшер пешком шли к дому, потом еще такое расстояние преодолели, снося вниз больную бабушку. Помогала им соседка старушки.

Черновицкие медики из скорой не растерялись и таки довезли крестьянку в медицинское учреждение. Больной оказали полноценную помощь в областной больнице, угроза жизни миновала. Теперь бабушка собирается домой. И благодарна своим спасателям, которые сделали все, чтобы спасти ей жизнь.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Буковине жених устроил стрельбу на собственной свадьбе.

В Черновицкой области 27-летний мужчина у себя на свадьбе устроил стрельбу. Жених на BMW X-5 устроил стрельбу из автоматического карабина.

Инцидент произошел 25 июля в селе Нижние Петровцы, что в Черновицком районе. Правоохранители узнали о стрельбе на свадьбе из социальных сетей. Кто-то опубликовал видео с места происшествия. На кадрах с видео видно, что человек, пренебрегая правилами безопасности, начал стрелять около сельских домов. Стало известно, что к счастью никто из гостей и местных жителей не пострадал.

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