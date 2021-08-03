Скорая просто застряла: на Буковине врачи несли женщину на руках (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Чтобы спасти 85-летнюю крестьянку с микроинсультом и вовремя доставить в больницу, врачи из кареты скорой помощи в Черновицкой области километр несли ее на носилках. Машина не могла подъехать к дому, потому что сельский проселок размыли дожди. Об этом случае сообщает ТСН.
Старая машина просто погрязла на дороге (фото из открытых источников)
Женщину в таком случае необходимо было довезти до больницы, но старенький УАЗ не смог проехать к дому полностью размытой дорогой.
Представители экипажа скорой положили пациентку, которая была в тяжелом состоянии, на носилки и несли ее к машине целый километр. Сначала водитель и фельдшер пешком шли к дому, потом еще такое расстояние преодолели, снося вниз больную бабушку. Помогала им соседка старушки.
Черновицкие медики из скорой не растерялись и таки довезли крестьянку в медицинское учреждение. Больной оказали полноценную помощь в областной больнице, угроза жизни миновала. Теперь бабушка собирается домой. И благодарна своим спасателям, которые сделали все, чтобы спасти ей жизнь.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Буковине жених устроил стрельбу на собственной свадьбе.В Черновицкой области 27-летний мужчина у себя на свадьбе устроил стрельбу. Жених на BMW X-5 устроил стрельбу из автоматического карабина.
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