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Скончался известный телеведущий

Михаилу Борисову был 71 год

сегодня, 03:35
Автор:

Владимир Лавский

19 сентября в Москве скончался ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов. Об этом сообщает телеканал "Рен ТВ". 

Скончался известный телеведущий

По данным источника, Борисову стало плохо прямо на съемочной площадке. На месте ему не смогли оказать медицинскую помощь, поэтому в скором времени ведущего пришлось госпитализировать. В клинике у него диагностировали воспаление легких, Борисова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медицинские работники попытались ввести его в медикаментозную кому, во время которой Борисов перенес клиническую смерть. Умер ведущий уже во время переезда из одной клиники в другую. 

Михаил Борисов - известный ведущий, актер и режиссер, с 2000 года - народный артист Российской Федерации. 

Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных карликов в мировом кино. 

Стивен Ли известен по сериалу "Американская история ужасов", фильму "Чудаки" и не только. Помимо карьеры в кино, Ли был известным бойцом в реслинге. Популярный реслер выходил в октагон под псевдонимом "Кукла Карлик-псих", и все поединки с его участием вызывали небывалый ажиотаж. 



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