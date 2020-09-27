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Скончался бывший глава городской администрации Киева

76-летний Иван Салий умер по причине оторвавшегося тромба

27 сентября 2020, 20:58 comments1388
Автор:

Екатерина Белоброва

Вчера, 26 сентября, в столице скончался ее бывший глава Иван Салий по причине оторвавшегося тромба. Об этом изданию "Гордон" сообщил сын бывшего политика Константин Салий.

Скончался бывший глава городской администрации Киева

Пока родные 76-летнего отца семейства не сообщают о дате похорон, но обещают, что в ближайшее время оповестят всех, кто хочет лично попрощаться с экс-чиновником и возложить цветы.

Салий возглавлял Киевскую ГГА в 1992-1993 годах и покинул пост самостоятельно, заявив, что у него появились серьезные разногласия с тогдашним гарантом Леонидом Кравчуком. Спустя годы он дважды занимал должность заместителя председателя КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти первого мэра Львова Василия Шпицера. Действующий глава Львовской городской администрации назвал это настоящей потерей для громады.

"Василий Иванович, как настоящий отец, всегда чувствовал настроения львовян, искренне болел за наш город и Украину. Мы всем миром говорим "Спасибо!" за искренность, твердость и мудрость. Вечная память!", — написал  Андрей Садовой в эпитафии.


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