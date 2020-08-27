Из жизни ушел первый городской голова Львова

Сегодня скончался 74-летний Василий Шпицер, который с 1990 по 1994 годы был мэром Львова. Об этом на своей странице в Facebook написал действующий глава Львовского городского совета Андрей Садовой.

Вклад Шпицера в развитие города и создание условий для международного туризма сложно переоценить. Садовой отметил, что львовская громада понесла большую потерю и скорбит вместе с родными украинского политика.

"Василий Иванович, как настоящий отец, всегда чувствовал настроения львовян, искренне болел за наш город и Украину. Мы всем миром говорим "Спасибо!" за искренность, твердость и мудрость. Вечная память!", - указал действующий мэр Львова.

Василий Шпицер родился 2 октября 1947 года в селе Нижняя Луковица Стрыйского района. Окончил Львовский политехнический институт, учился в аспирантуре Московского авиационного института, где защитил кандидатскую диссертацию.

Во время перестройки активно включился в общественную жизнь: был делегатом учредительного конференций Общества украинского языка и Народного движения Украины за перестройку.



В 1990 году были избран мэром Львова, после окончания полномочий продолжил работу в областной госадминистрации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что у режиссера Стивена Спилберга умер отец.













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