logo
Русский Українська

BTC/USD

59113.97

ETH/USD

3814.90

LTC/USD

349.57

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Скончалась известная актриса 1980-х годов
commentss НОВОСТИ Все новости

Скончалась известная актриса 1980-х годов

Китэйн снималась в различных музыкальных клипах для британской рок-группы Whitesnake и американской глэм-метал-группы RATT

сегодня, 20:24
Автор:

Татьяна Веремеева

Джули "Тони" Китэйн, актриса, которая снималась в нескольких популярных музыкальных клипах в 1980-х годах, умерла в пятницу в американском городе Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Forbes.

Скончалась известная актриса 1980-х годов

Тони Китэйн умерла в 59 лет

Актриса известна благодаря многим ролям, в первую очередь – подружки Тома Хэнкса в популярном комедийном фильме 1984 года "Мальчишник". В конце 1980-х годов снималась в популярном телесериале "Санта Барбара", затем в период с 1992 по 1994 годы играла постоянные роли в таких телесериалах, как "Удивительные странствия Геракла" и "Самые забавные люди Америки".

Тони Китэйн впервые привлекла внимание общественности в 1983 году, позировав на обложке дебютного одноименного альбома RATT, а затем для обложки последующей записи группы "Out of the Cellar" в 1984 году. В то время Китэйн встречалась с Робби Кросби, гитаристом RATT. Ее самое известное видео-выступление состоялось в 1987 году, когда она появилась в видео к синглу группы Whitesnake "Here I Go Again". Китэйн была замужем с 1989 по 1991 год за вокалистом Whitesnake Дэвидом Ковердейлом.

Она боролась со злоупотреблением психоактивными веществами, которые она обсуждала в программе реабилитации знаменитостей VH1 с доктором Дрю, и была арестована за хранение кокаина в 2006 году (что привело ее к шестимесячной программе реабилитации от наркотиков) и вождение в нетрезвом состоянии в 2009 году.

У Китэйн остались две дочери от брака со звездой бейсбола Чаком Финли.

Актриса вела аккаунт в Твиттере – ее последний твит был 6 мая, в котором она поблагодарила поклонника за свой рисунок.

Ранее "Комментарии" писали, что на 78-м году жизни перестало биться сердце американского актера Фрэнка Макрея, который стал известным благодаря роли в киноленте об агенте 007 Джеймсе Бонде "Лицензия на убийство", а также "Рокки 2" и "Последний киногерой".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/sites/palashghosh/2021/05/08/1980s-video-model-tawny-kitaen-dies-in-california-at-age-59/?sh=38541d0874f9
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ