Скончалась известная актриса 1980-х годов

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Татьяна Веремеева
Джули "Тони" Китэйн, актриса, которая снималась в нескольких популярных
музыкальных клипах в 1980-х годах, умерла в пятницу в американском городе Ньюпорт-Бич,
штат Калифорния, в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Forbes.
Тони Китэйн умерла в 59 лет
Актриса известна благодаря многим ролям, в первую очередь – подружки Тома
Хэнкса в популярном комедийном фильме 1984 года "Мальчишник". В конце 1980-х
годов снималась в популярном телесериале "Санта Барбара", затем в период с 1992
по 1994 годы играла постоянные роли в таких телесериалах, как "Удивительные
странствия Геракла" и "Самые забавные люди Америки".
Тони Китэйн впервые привлекла внимание общественности в 1983 году,
позировав на обложке дебютного одноименного альбома RATT, а затем для обложки
последующей записи группы "Out of the Cellar" в 1984 году. В то время Китэйн встречалась с Робби Кросби, гитаристом RATT. Ее самое известное видео-выступление
состоялось в 1987 году, когда она появилась в видео к синглу группы Whitesnake "Here
I Go Again". Китэйн была замужем с 1989 по 1991 год за вокалистом Whitesnake
Дэвидом Ковердейлом.
Она боролась со злоупотреблением психоактивными веществами, которые она
обсуждала в программе реабилитации знаменитостей VH1 с доктором Дрю, и была
арестована за хранение кокаина в 2006 году (что привело ее к шестимесячной
программе реабилитации от наркотиков) и вождение в нетрезвом состоянии в 2009
году.
У Китэйн остались две дочери от брака со звездой бейсбола Чаком Финли.
Актриса вела аккаунт в Твиттере – ее последний твит был 6 мая, в котором
она поблагодарила поклонника за свой рисунок.
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американского актера Фрэнка
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