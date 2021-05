Скончалась известная актриса 1980-х годов

Джули "Тони" Китэйн, актриса, которая снималась в нескольких популярных музыкальных клипах в 1980-х годах, умерла в пятницу в американском городе Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Forbes.



Тони Китэйн умерла в 59 лет

Актриса известна благодаря многим ролям, в первую очередь – подружки Тома Хэнкса в популярном комедийном фильме 1984 года "Мальчишник". В конце 1980-х годов снималась в популярном телесериале "Санта Барбара", затем в период с 1992 по 1994 годы играла постоянные роли в таких телесериалах, как "Удивительные странствия Геракла" и "Самые забавные люди Америки".

Тони Китэйн впервые привлекла внимание общественности в 1983 году, позировав на обложке дебютного одноименного альбома RATT, а затем для обложки последующей записи группы "Out of the Cellar" в 1984 году. В то время Китэйн встречалась с Робби Кросби, гитаристом RATT. Ее самое известное видео-выступление состоялось в 1987 году, когда она появилась в видео к синглу группы Whitesnake "Here I Go Again". Китэйн была замужем с 1989 по 1991 год за вокалистом Whitesnake Дэвидом Ковердейлом.

Она боролась со злоупотреблением психоактивными веществами, которые она обсуждала в программе реабилитации знаменитостей VH1 с доктором Дрю, и была арестована за хранение кокаина в 2006 году (что привело ее к шестимесячной программе реабилитации от наркотиков) и вождение в нетрезвом состоянии в 2009 году.

У Китэйн остались две дочери от брака со звездой бейсбола Чаком Финли.

Актриса вела аккаунт в Твиттере – ее последний твит был 6 мая, в котором она поблагодарила поклонника за свой рисунок.

