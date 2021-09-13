Сколько украинцев совсем не доверяют судебной системе - опрос

Граждане Украины совсем не верят в судебную систему нашей страны. Именно это доказывают результаты большого социологического исследования "Оценка деятельности судебной системы", проведенного компанией Active Group при поддержке Future Research Fundation.

Украинцы не доверяют суда (фото из открытых источников)

Социологи задавали много вопросов украинцам относительно судебной системы Украины и ее работы. Результаты показывают, что, несмотря на все попытки власти изменить отношение к суду, люди не верят в справедливость Фемиды, не верят правоохранительным органам и делают все, чтобы не сталкиваться с ними в своей жизни. Таковы результаты исследования. Мы выбрали несколько важных вопросов, которые поднимаются в обществе в контексте доверия к суду в Украине.

Украинцы не соприкасаются с судебной системой.

Итак, у граждан Украины спросили о том, как часто им приходилось сталкиваться с судебной системой в стране за последние 2 года.

74,9% украинцев, участвовавших в опросе, ответили, что лично не сталкивались с судебной системой. 68,2% родных и близких тоже не имели дел с Фемидой. 51,0% друзей и знакомых опрошенных тоже не спешили идти в суд. И только 14,1% опрошенных украинцев, их родные и знакомые хоть один раз обращались в суд.

Оказалось, что 76% опрошенных украинцев заявили, что не сталкиваться с несправедливыми решениями судов за последние 2 года. Так ответило большинство опрошенных на еще один важный вопрос. В этом вопросе имелось в виду не только лично, но возможно сталкивались их друзья, знакомые или близкие родственники. 68,7% родных тоже не сталкивались с несправедливыми решениями. Не сталкивались друзья и знакомые в 53,8% опрошенных.

Несправедливые суды в Украине: как часто о них слышат люди.

О несправедливых судебных решениях в украинских средствах массовой информации за последние месяцы, регулярно слышит треть украинцев. Так ответили опрошенные социологами люди.

19% сказали, что ни разу не слышали. Один-два раза в месяц слышали еще 19,1%. Три-пять раз в месяц — 21,6%. Шесть-десять раз в месяц — 11,2%. Более десяти раз в месяц — 15%. Затруднились ответить — 14%.

Треть украинцев, когда нужно было, не шли в суд.

Возникала за последние 2 года ситуация, когда нужно было обратиться в суд, но они решили этого не делать. Большинство людей — 65,9% — сказали, что такая ситуация никогда не возникала. Но почти треть — 27,6% — опрошенных сказали, что такая ситуация возникала. И еще 6,5% затруднились ответить.

Среди причин отказа 22,5% из тех, кто отказался от обращений в суд, сказали, что не верят в возможность законного и справедливого решения суда. А 18,5% считают, что решение вопроса через суд продолжалось бы слишком долго, 17,3% опрошенных удалось решить проблему другим способом, 16,6% сказали, что решение вопроса через суд было бы слишком дорогим, а 9,6% не знали, как и в какой суд обращаться.

Усилий Зеленского — мало.

Именно так ответили респонденты на вопрос, считают ли они достаточными усилия президента Украины Владимира Зеленского о проведении судебной реформы. Почти 16% считают усилия достаточными, а вот подавляющее большинство — почти 56% — считают усилия не достаточными.



Исследование проводилось 4-9 сентября 2021. В опросе принимали участие мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет, проживающие на всей территории Украины кроме оккупированных территорий на Востоке Украины и аннексированного Крыма. Объем выборки составляет 2000 респондентов. Погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что кто из политиков сделал больше для развития Украины .





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