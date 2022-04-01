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Сколько денег нужно, чтобы отстроить Мариуполь: назвали предыдущую сумму

Мэр города Вадим Бойченко назвал приблизительную сумму

1 апреля 2022, 20:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Для того чтобы отстроить город Мариуполь, нужно, по меньшей мере, 10 миллиардов долларов. Российские оккупанты во время войны в Украине уничтожили 90% инфраструктуры и убили многих городских жителей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.
По словам чиновника, такая цифра – предварительная минимальная оценка, которую в процессе фиксации разрушений еще будут уточнять.
"Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с Правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", – заявил Бойченко.
Напомним, что "Комментарии" писали о Мариупольском аде. Мы разбирались, почему русские оккупанты выплеснули в Мариуполе всю свою ярость, а жителей города бросили на произвол судьбы. Ад на земле, устроивший путинский режим в Мариуполе, – это преступление России против человечности без срока давности, которое заслуживает максимально жесткого наказания. Ситуацию в приморском городе можно сравнить с блокадой Ленинграда и осадой Сталинграда в годы Второй Мировой войны, а также с последствиями российских бомбежек в городах Алеппо и Грозный. Россияне уничтожили 90% инфраструктуры Мариуполя в результате непрерывных с конца февраля 2022 обстрелов с применением крупнокалиберной артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, военных кораблей, а также кассетных авиабомб. Россияне целенаправленно обстреливают жилые массивы, состоящие из многоквартирных домов. К середине марта оккупанты сравняли с землей 17 микрорайон.

 

Сколько денег нужно, чтобы отстроить Мариуполь: назвали предыдущую сумму

РФ уничтожила 90% инфраструктуры города (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=299321612351827&set=a.293130422970946
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