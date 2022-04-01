Сколько денег нужно, чтобы отстроить Мариуполь: назвали предыдущую сумму

Для того чтобы отстроить город Мариуполь, нужно, по меньшей мере, 10 миллиардов долларов. Российские оккупанты во время войны в Украине уничтожили 90% инфраструктуры и убили многих городских жителей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

По словам чиновника, такая цифра – предварительная минимальная оценка, которую в процессе фиксации разрушений еще будут уточнять.