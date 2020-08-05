Сколько людей заразилось коронавирусом в сутки: обновленные данные ВООЗ

В мире выявили 18,6 млн заболевших коронавирусом. Больше всего зараженных зафиксировали в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР За прошедшие сутки по Гринвичу в мире выявили 254 988 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 199 917). Об этом говорится в данных на Worldometers.

За сутки умерли 6298 больных COVID-19 (днем ранее - 4366), выздоровели 231 813 человек (203 806). За все время пандемии в мире заразились 18 692 376 человек, умер 703 381 пациент, выздоровели 11 909 511 инфицированных.

Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 4 918 420 (+54 504 за сутки) заболевших, 160 290 (+1362) умерших, 2 481 680 выздоровевших (+34 882);

2. Бразилия – 2 808 076 (+56 411), 96 095 (+1394), 1 970 767 (+58 448);

3. Индия – 1 906 613 (+51 282), 39 820 (+849), 1 281 660 (+51 220);

4. Россия – 861 423 (+5159), 14 351 (+144), 661 471 (+7878);

5. ЮАР – 521 318 (+4456), 8884 (+345), 363 751 (+5714).

Как ранее сообщали "Комментарии", эпидемия коронавируса разгорается в Украине с новой силой. Медики отчитались о новом рекорде по количеству больных. За вчера диагноз COVID-19 подтвердили еще у 1271 человека, - говорится на портале СНБО. И это самый высокий показатель за сутки с начала пандемии.





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