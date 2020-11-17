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Главная Новости Общество происшествия Skoda - вдребезги, грузовик - на боку: ужасная авария под Житомиром
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Skoda - вдребезги, грузовик - на боку: ужасная авария под Житомиром

Опубликовано фото с места ДТП на трассе Киев-Чоп

сегодня, 13:22
Автор:

Таисия Ерохина

В Житомирской области утром 17 ноября произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции.

Skoda - вдребезги, грузовик - на боку: ужасная авария под Житомиром

Фото: zt.npu.gov.ua

Предварительно установлено, что 18-летний житель Львовской области за рулем Skoda Fabia двигался в направлении Киева и выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania, которым управлял 42-летний киевлянин.

По данным полиции, авария привела к гибели трех человек: водитель легковушки и двое его взрослых пассажиров. Известно, что одним из погибших является 32-летний житель Новоград-Волынского района Житомирской области, личность второго пассажира еще не установлена.

Skoda - вдребезги, грузовик - на боку: ужасная авария под Житомиром - фото 2
Skoda - вдребезги, грузовик - на боку: ужасная авария под Житомиром - фото 3

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Полицейские выясняют все причины и обстоятельства смертельного ДТП.


Как сообщалось, на окружной дороге под Харьковом произошло массовое ДТП. Столкнулись бензовоз, полицейский автомобиль и четыре "легковушки". К счастью, обошлось без жертв.


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Источник: https://zt.npu.gov.ua/news/bezpeka-na-dorozi/u-zhitomirskomu-rajoni-policziya-z-yasovuje-obstavini-dtp-iz-troma-zagiblimi17112020/
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