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Главная Новости Общество происшествия Скандал в отделении "Укрпочты": клиента отказались обслуживать на украинском языке (ВИДЕО)
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Скандал в отделении "Укрпочты": клиента отказались обслуживать на украинском языке (ВИДЕО)

В Сети было опубликовано видео конфликта

сегодня, 15:56
Автор:

Мокрик Анастасия








Скандал в отделении "Укрпочты": клиента отказались обслуживать на украинском языке (ВИДЕО)

Между сотрудницей "Укрпочты" и клиентом произошел конфликт - фото: из открытых источников

В одном из отделений Укрпочты, в городе Кривой Рог, произошел скандал между клиентом и сотрудницей компании. Разрешить конфликт самим им не удавалось, поэтому в итоге была вызвана полиция. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, клиент попросил работницу отделения обслуживать его на украинском языке. Однако она отказала ему в требовании. Помимо того, женщина находилась в помещении без защитной маски. Правонарушения клиент стал снимать на видео, что очень разозлило сотрудницу. Женщина сказала посетителю, что он не имеет права ее снимать, но в ответ на это он не прекратил видеосъемку. 

Напомним, что с 16 января в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно закону, потребителей должны обслуживать исключительно на украинском языке.  

Далее конфликт между клиентом и работницей стал набирать обороты. Мужчина пригрозил рассказать о беспорядке, который творится в отделении, руководству. В свою очередь сотрудница заявила, что подаст в суд за угрозы. Кроме того она сказала, что будет разговаривать на том языке, на котором ей удобно, назвав при том клиента быдлом.

По итогу, полиция так и не приехала на вызов. Однако сотруднице удалось поговорить с правоохранителями по телефону. После этого конфликт немного утих. Вскоре на YouTube-канале Baba Kit было опубликовано видео скандала.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, как в Украине производители продуктов питания обманывают покупателей, а также о том, что на McDonald's подали в суд из-за расизма: кто и в чем обвиняет компанию.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrposhte-otkazalis-obshchatsya-ukrainskom-1613737178.html
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