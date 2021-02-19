Скандал в отделении "Укрпочты": клиента отказались обслуживать на украинском языке (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
Между сотрудницей "Укрпочты" и клиентом произошел конфликт - фото: из открытых источников
В одном из отделений Укрпочты, в городе Кривой Рог, произошел скандал между
клиентом и сотрудницей компании. Разрешить конфликт самим им не удавалось,
поэтому в итоге была вызвана полиция. Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, клиент попросил работницу отделения обслуживать его на украинском языке.
Однако она отказала ему в требовании. Помимо того, женщина находилась в
помещении без защитной маски.
Напомним, что с 16 января в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении
функционирования украинского языка как государственного". Согласно закону,
потребителей должны обслуживать исключительно на украинском языке.
Далее конфликт между клиентом и работницей стал набирать обороты. Мужчина
пригрозил рассказать о беспорядке, который творится в отделении, руководству. В
свою очередь сотрудница заявила, что подаст в суд за угрозы. Кроме того она
сказала, что будет разговаривать на том языке, на котором ей удобно, назвав при
том клиента быдлом.
По итогу, полиция так и не приехала на вызов. Однако сотруднице удалось поговорить с правоохранителями по телефону. После этого конфликт немного утих. Вскоре на YouTube-канале Baba Kit было опубликовано видео скандала.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, как в Украине производители продуктов питания обманывают покупателей, а также о том, что на McDonald's подали в суд из-за расизма: кто и в чем обвиняет компанию.
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