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Скандал в НМУ им. Богомольца: студентов заставляют вакцинироваться

Студенты возмущены такой позицией заведения

сегодня, 17:58
Автор:

Лиля Воробьева

Будущим медикам из Национального Медицинского Университета, которые не имеют прививки, руководство вуза грозит исключением. Или должен быть только сделан ПЦР-тест. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на то, что сказали сами будущие медики. Времени на размышления у них  немного — до следующего понедельника.

Скандал в НМУ им. Богомольца: студентов заставляют вакцинироваться

В НМУ им. Богомольца заставляют вакцинироваться студентов (фото из открытых источников)

Список опубликованных угроз, которыми ставят ультиматум представителям студенчества, немалый. У каждого на руках должны быть COVID-сертификаты, иначе запрещено посещать лекции и практические. Кто прогуляет 25% обучения, будут исключать.

Будущие врачи рассказывают, что уже есть приказ, в котором говорится, что в общежития и учебные лаборатории вход запрещен тем, кто еще не привит, или нет соответствующего теста. Руководство требования обнародовало, но на самом документе отсутствуют печать и подпись руководителя вуза.

По словам будущих врачей, ситуация в университете сложная. Они уже знакомы с суровыми требованиями руководства, но они не заверены ни печатью, ни подписью. И они понимают, что это просто листок бумаги. Во всех требуют паспорта о сделанных прививка или не ходите на учебу. Кто же пропустит учебный процесс, за несколько недель отчислят.

Что касается прививок, то обусловливается два обязательных протиковидных уколы. Их так быстро получить до понедельника — невозможно. Тем более, у кого-то  могут быть противопоказания к этой процедуре. Так же, студенты, получающие небольшие стипендии, не могут, что несколько дней проходить тесты. Молодежь, которая изучает медицину, понимает, что это незаконно и протестует против такой ситуации.

Важно, что в профильном министерстве говорят, что силой делать прививки никому не нужно, просто давать свои рекомендации.

Скандал в НМУ им. Богомольца: студентов заставляют вакцинироваться - фото 2
Скандал в НМУ им. Богомольца: студентов заставляют вакцинироваться - фото 3
Скандал в НМУ им. Богомольца: студентов заставляют вакцинироваться - фото 4
Скандал в НМУ им. Богомольца: студентов заставляют вакцинироваться - фото 5
Скандал в НМУ им. Богомольца: студентов заставляют вакцинироваться - фото 6
Скандал в НМУ им. Богомольца: студентов заставляют вакцинироваться - фото 7

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что к олектив медуниверситета Богомольца уже дважды сказал "нет" предыдущем ректору


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/skandal-nmu-im-bogomoltsa-nevaktsinirovanyh-1632477637.html
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