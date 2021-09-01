Скандал в детском театре на Липках: почему работники заведения выступили против нового руководителя (ФОТО)

В столичном детском театре на Липках произошел конфликт. Коллектив не согласен с результатами конкурса на должность художественного руководителя театра. По словам работников, конкурс, где победил Вячеслав Шило, был нечестным. Специально для "Комментариев" люди рассказали, почему не поддерживают нового руководителя и что собираются делать дальше.

Возмущенные люди вышли под стены театра (фото: Комментарии)

Под стенами учреждения собралось около 100 человек, которые ждали встречи с новоизбранным руководителем, но с ними никто, по их словам, даже не поздоровался. Люди говорят, что поддерживают своего нынешнего руководителя, потому что он за все годы сделал много хорошего для их коллектива.

"Через час после того, как объявили результаты голосования, мы не расходились, мы ждали пока выйдет Вячеслав Вячеславович Шило, который был объявлен победителем. И за час, может больше, мы дождались. Он вышел вместе с Бариновою, директором департамента. Они, улыбаясь, сели в машину, вместе и уехали ", — говорит Лилия Муравська, заведующая трупы театрально- зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр юного зрителя на Липках".

"Коллектив ждал этого решения и мы были уверены, что мы выиграем. Авторитет нашего художественного руководителя, директора Виктора Сергеевича Гирича настолько известен всем. Не просто на словах: его работы, его представления, этот большой коллектив, в котором он работал, мнение зрителей. И вообще, наши спектакли идут с аншлагами. Когда мы узнали, что выиграл Слава Шило, которого коллектив не знает. Встречи не было, возможно, он действительно хороший, возможно гениальный, но мы его не знаем. Так же как не знает он нас, потому что он не был ни на одном спектакле в нашем театре. В коллективе театра работает 170 человек. Теперь судьба этих людей неизвестна, мы не знаем, что делать. Судный день стал траурным днем. Мы поняли, что решение об избрании Шило было давно известно, оно предвзятое. Никто не поздоровался с коллективом, который стоял и ждал встречи. Театр не будет глотать эту пилюлю. Мы будем обращаться к юристам, в суд, к президенту. Мы — за честные выборы, мы хотим, чтобы все было в соответствии с действующим законодательством — честно и прозрачно ", — говорит заместитель директора Киевского академического театра на Липках Александр Криловецький.





"У Вячеслава Шило нет никакого детского спектакля, он никогда не работал с детской аудиторией. А человек, который давно работает, пережил тот тяжелый карантин. И театр выжил в карантин, то есть, человек сделал невозможное для сохранения этого театра. Это было не учтено. ", — зав сектором театра Ольга Рудковская.

Работники говорят, что позвонили Вячеславу Шило и предложили ему встретиться с коллективом, но пока он ответа не дал. Сказал, что позвонит нашемо координатору, когда у него появится время. Люди настроены решительно, говорят, что все будет в рамках закона и этики.





"Мне кажется, что сейчас очень задеть самолюбие коллектива. Ибо к нам никто не прислушался, никто нас не услышал. Никто не посчитался с нашим мнением. Это, пожалуй, и является проблемой таких конкурсов. Потому что есть вопрос: нужно ли в принципе в творчестве такая форма. Когда формируется политика театра, репертуар. Это создается годами, десятилетиями. И когда сегодня ломается то, что долго строилось. Это не известно, создастся ли что-то новое на этой базе ", — говорит режиссер Артур Артименьев.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине стартовал конкурс театральных режиссеров .





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!