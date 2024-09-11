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Скандал с закупками скорых: госпредприятие не получило приобретенные автомобили

Какая компания побеждала в тендерах на поставки автомобилей скорой помощи

сегодня, 16:42
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Кречмаровская Наталия

В Украине нередки скандалы с закупками товаров и услуг. Так, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" за бюджетные средства провели немало закупок автомобилей скорой помощи. Однако автомобили не получили или получили в сроки, превышающие согласованные. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Скандал с закупками скорых: госпредприятие не получило приобретенные автомобили

Автомобили скорой помощи. Иллюстративное фото

Органы прокуратуры обратились в суд — в пяти исках требуют взыскать с предприятия-поставщика автомобилей скорой помощи в бюджет 59 млн грн за нарушение условий договоров. "В нарушение условий договоров предприятие — победитель закупки в течение 2022 — 2023 годов в условиях военного положения указанные автомобили скорой помощи поставило не в установленные договорами сроки или вообще не поставило", — пояснили в прокуратуре.

Учитывая это, органы прокуратуры города Киева в июле-сентябре текущего года предъявили в Хозяйственный суд Киевской области 5 исков о взыскании с недобросовестного субъекта хозяйствования штрафных санкций по договорам на общую сумму более 59 млн грн.

Производство по указанным делам судом открыто, продолжается судебное разбирательство.

В прокуратуре не указали название компании поставщика. Однако, по данным источников портала "Комментарии", это может быть Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецпром" #38183310. Именно эта компания стала победителем, по меньшей мере, в девяти тендерах, объявленных государственным предприятием на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны возвращает некачественные вещи поставщикам.




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