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Скандал из-за России: 12-летний сирота из Волыни не поедет на Евровидение

Все из-за того, что он выступал на фестивале, который финансирует Российская Федерация

сегодня, 21:36
Автор:

Владимир Лавский

12-летнему Максиму Ткачуку отказано в поездке на Детское Евровидение. Об этом сообщил глава правление "Суспильного" Зураб Аласания на своей странице в фейсбуке. 

"Давайте объясню, что случилось. 12-летний мальчик из Волыни Максим Ткачук выступил в Лондоне на песенном конкурсе Stars of the Albion. И добыл там победу. Кстати, в Британии он выполнил песню "Смуглянка". Его бабушка, с которой он проживает, подала документы на участие в Детском Евровидении-2020. И там она не указала об участии в этом конкурсе. Хочется напомнить, что, по правилам "Суспильного", участник не имеет права выступать на различных мероприятиях, которые проводит Российская Федерация. А там одним из спонсоров был "Русский дом/Представительство "Россотрудничества" в Лондоне". Это прямое нарушение правил, поэтому в участии отказано", - написал Аласания. 

Скандал из-за России: 12-летний сирота из Волыни не поедет на Евровидение


Напомним, Детское Евровидение проводится с 2003 года. В 2012 году случилась единственная победа Украины в конкурсе. В Амстердаме юная Анастасия Петрик покорила Европу песней "Небо".

Как ранее сообщали "Комментарии", ОПЗЖ требует отставки власти из-за скандала на Детском Евровидении.  


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