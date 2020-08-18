ОПЗЖ требует отставки власти из-за скандала на Детском Евровидении

За то, что НОТУ отказалась регистрировать на отбор Детского Евровидения-2020 Максима Ткачука, должна ответить действующая власть. Об этом заявили в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В начале марта этого года на одном из международных конкурсов в Лондоне 12-летний мальчик спел песню "Смуглянка" из советского фильма. И именно из-за этого против него началась травля, уверены в ОПЗЖ.

Максим Ткачук. Фото из личного архива

"12-летнему Максиму Ткачуку, которому националисты устроили настоящую травлю за исполнение песни "Смуглянка", Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на национальный отбор для участия в Детском Евровидении-2020. Видео с песней Максима Ткачука, набравшее в 4 раза больше голосов, чем у ближайшего конкурента, удалили с сайта, отобрав у ребенка заслуженную победу", – проинформировали в партии.

Это решение, по мнению политсилы, свидетельствует о том, что нынешняя власть пошла по стопам предшественников и самого Порошенко.

"Во-первых, это очередное проявление русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами нашей истории. Песня "Смуглянка" стала настоящим гимном дружбы народов СССР в годы Второй мировой войны. Во-вторых, это циничная расправа над детской мечтой и детским талантом. Этому нет прощения, и организаторам такой травли никогда не оправдаться даже перед самими собой. В-третьих, руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Марув на Евровидение, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках", – уверены в партии Медведчука.

ОПЗЖ убеждена в том, что произошедшее может свидетельствовать о некой неадекватности руководства НОТУ, а поэтому требуют устроить им проверку у психиатра.

Ко всему, действующая власть, отказав Максиму Ткачуку в участии в Детском Евровидении, показала, что способна на различные манипуляции с волеизъявлением украинского народа, настаивают в политсиле.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что фанаты выбрали самую лучшую песню в истории "Евровидения".

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