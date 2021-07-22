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Главная Новости Общество происшествия Ситуация на Донбассе обостряется: какой населенный пункт под угрозой
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Ситуация на Донбассе обостряется: какой населенный пункт под угрозой

В ОБСЕ рассказали, где оккупанты больше всего используют тяжелое вооружение

сегодня, 16:08
Автор:

Вечканова Елена

Ситуация возле линии разграничения на Донбассе не снижает градуса остроты. За последние несколько дней количество обстрелов со стороны российских оккупантов увеличилось, были ранены украинские защитники. Как сообщает "Интерфакс-Украина", ухудшение ситуации заметили и представители ОБСЕ.

Ситуация на Донбассе обостряется: какой населенный пункт под угрозой

Золотое превращается в горячую точку на Донбассе. Фото из открытых источников

По словам посла ОБСЕ в Украине и ТКГ по вопросам Донбасса Хайди Грау, с каждым днем военное противостояние набирает оборотов. Особое внимание международных наблюдателей привлекает один из населенных пунктов Донецкой области.

"Ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться, — констатирует Грау. — Зона вокруг участка разведения сил и средств рядом с населенным пунктом Золотое превращается в горячую точку".

Как объяснила дипломат, на это указывает участившееся использование боевиками ОРДЛО различного тяжелого вооружения, которое является запрещенным. При этом речь даже не идет о банальном нарушении договоренностей касательно режима тишины.

По мнению Хайди Грау, в целом договориться о прекращении обстрелов все еще возможно. Однако этому мешает разное видение ситуации участников Трехсторонней группы.

При этом о некоторых подвижках все же представительница ОБСЕ сообщает. К плюсам, по ее словам, можно отнести то, что представители гуманитарной подгруппы ТКГ обменялись списками разыскиваемых лиц с самой новой информации. Также был разговор о том, как собираются "процессуально очистить" уже освобожденных людей.

К слову, для Грау заседание ТКГ, которое состоялось в среду, 21 июля, было последним. С августа на ее месте будет работать финский дипломат Микко Киннунен.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Кремле назвали причину, из-за которой РФ способна начать полноценное открытое вторжение на украинский Донбасс. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как, по мнению экспертов, переговоры касательно Донбасса между Украиной и Россией можно "сдвинуть с мертвой точки".




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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/757169.html
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