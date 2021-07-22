Ситуация на Донбассе обостряется: какой населенный пункт под угрозой

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Вечканова Елена
Ситуация возле линии разграничения на Донбассе не снижает градуса остроты. За последние несколько дней количество обстрелов со стороны российских оккупантов увеличилось, были ранены украинские защитники. Как сообщает "Интерфакс-Украина", ухудшение ситуации заметили и представители ОБСЕ.
Золотое превращается в горячую точку на Донбассе. Фото из открытых источников
По словам посла
ОБСЕ в Украине и ТКГ по вопросам Донбасса Хайди Грау, с каждым днем военное
противостояние набирает оборотов. Особое внимание международных наблюдателей
привлекает один из населенных пунктов Донецкой области.
Как объяснила
дипломат, на это указывает участившееся использование боевиками ОРДЛО различного
тяжелого вооружения, которое является запрещенным. При этом речь даже не идет о
банальном нарушении договоренностей касательно режима тишины.
По мнению Хайди
Грау, в целом договориться о прекращении обстрелов все еще возможно. Однако
этому мешает разное видение ситуации участников Трехсторонней группы.
При этом о некоторых
подвижках все же представительница ОБСЕ сообщает. К плюсам, по ее словам,
можно отнести то, что представители гуманитарной подгруппы ТКГ обменялись списками
разыскиваемых лиц с самой новой информации. Также был разговор о том,
как собираются "процессуально очистить" уже освобожденных людей.
К слову, для Грау
заседание ТКГ, которое состоялось в среду, 21 июля, было последним. С августа на ее месте
будет работать финский дипломат Микко Киннунен.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Кремле назвали причину, из-за которой РФ способна начать полноценное открытое вторжение на украинский Донбасс. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, как, по мнению экспертов, переговоры касательно Донбасса между Украиной и Россией можно "сдвинуть с мертвой точки".
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