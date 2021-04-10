Ситуация на Донбассе обостряется: что происходит 10 апреля

Позиции украинских военных на Донбассе продолжают обстреливать российско-оккупационные войска. До 17:00 в субботу, 10 апреля, они семь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, 6 раз были обстреляны позиции украинских защитников, а также был зафиксирован один пролет БПЛА с пересечением лини разграничения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Facebook.



Ситуация на Донбассе 10 апреля

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли бойцов ООС недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных, согласно минским договоренностям, минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Рядом с поселками Пески и Широкино открывался огонь из стрелкового оружия, а недалеко от Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, пресс-центр ООС сообщает, что рядом с поселком Майорское, в районе ответственности оперативно тактической группировки "Север", боевики обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Недалеко от населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был замечен БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Также сообщается, что когда беспилотник СММ ОБСЕ осуществлял плановый полет в районе н.п. Веселое, который находится на неподконтрольной территории, наблюдатели услышали 10 очередей из стрелкового оружия. Также наблюдатели зафиксировали глушение сигнала GPS, что мешало работе беспилотника.

Ранее "Комментарии" писали, что вопрос войны на Донбассе и возможного нападения России на другие территории Украины не теряет своей актуальности. Эта тема обсуждается как простыми украинцами, так и высокопоставленными чиновниками. По словам вице-премьера, члена отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Алексея Резникова, для достижения мира необходимо изменить существующие "Минские договоренности".

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