Синоптики сообщили, в какие регионы придет мокрый снег и гололедица

В сообщении говорится, что по всей Украине пройдут осадки в виде снега, кроме юга и запада. На востоке прогнозируется сильный дождь и мокрый снег. Днем осадки придут и на западе. В Закарпатье и в южной части Украины в основном будут идти дожди.

Кроме этого, синоптики предупреждают об гололедице на дорогах и налипании снега. Поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Чтобы уберечь себя от трагедии.

Днем столбик термометра будет держаться на уровне 3-9 градусов тепла. В частности, на юге днем температура может прогреться до 9-14 градусов. А на остальной территории Украины в течение суток 0-5 градусов мороза.

Ветер может усилиться местами до 15-18 м/с.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик рассказала, когда закончится теплая погода и придут холода. С 9 ноября в Украине станет теплее, что, правда, не обойдется без туманов, но будет сухо и светить солнце. Со следующей недели в страну снова вернется типичное для ноября похолодание. Такой прогноз сделала Наталья Диденко. Синоптик рассказала, что в большинстве регионов страны дождей в среду не будет, ведь южный антициклон организует сухую, часто даже солнечную погоду. Но в столице Украины будет туман. По словам Наталки Диденко, тепло в Украине продержится недолго, потому что уже на следующей неделе "придет логическое ноябрьское похолодание". Так что украинцам нужно приготовиться.