Синоптики дали неутешительный прогноз: в каких областях Украины ожидаются пылевые бури

Украинцам синоптики советуют подготовиться к ухудшению состояния воздуха – некоторые области покроет пылью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра.



Иллюстративное фото

“В Каспийской низменности по состоянию на утро сегодня, 30 сентября, наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, то поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших ее частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы”, — сообщили синоптики.

Мелкая пыль наблюдается в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Также небольшая часть пыли попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей. Ситуацию усугубляет местная сухость земной поверхности, при этом добавляются к запылению местные пылинки и частицы грунта, которые поднимает ветер.

Такую ситуацию синоптики прогнозируют до пятницы, пока в Украине не изменится направление ветра на южное и западное. "Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха", — уточнили в Укргидрометцентре.

На территорию Киевской области пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше. "Впрочем, для Киевщины, Черниговщины и Сумщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, который распространится из-за пределов Украины с северо-востока первого октября", — предупредили синоптики.

А по информации Сумского гидрометцентра, ухудшение качества воздуха в области вызвано масштабными лесными пожарами, которые сейчас бушуют в РФ. Смесь продуктов горения перенесена юго-восточным ветром на территорию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, в каких областях 30 сентября заметили пылевые бури.



