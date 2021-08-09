Силовики планируют захват молодежного хаба на базе завода «Атек», - Нацкорпус

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Ольга Чародий
Завтра, 10 августа, силовики планируют захват молодежного националистического хаба, который находится на базе завода "Атек". Об этом сообщает Национальный корпус в telegram-канале.
"Нацкорпус" сообщил о возможном штурме своего хаба - фото из открытых источников
По данным Нацкорпуса, к штурму решили подготовиться очень
серьезно: с привлечением спецподразделения "Альфа" и сотрудников главного управления
СБУ. Активисты приглашают общественность и представителей СМИ посетить хаб,
чтобы убедиться, что он работает законно и оснований для оперативных действий
нет.
Напомним, украинская власть начала активную борьбу с украинскими патриотами. Обыски, которые СБУ провела в Харькове у членов Азовского движения, и статьи, которые им инкриминируют, носят выраженный заказной характер, говорится в заявлении "Национального корпуса".
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