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Силовики планируют захват молодежного хаба на базе завода «Атек», - Нацкорпус

Представители Нацкорпуса призывают СМИ посетить молодежный хаб, где завтра силовики планируют устроить обыск

сегодня, 21:09
Автор:

Ольга Чародий

Завтра, 10 августа, силовики планируют захват молодежного националистического хаба, который находится на базе завода "Атек". Об этом сообщает Национальный корпус в telegram-канале.

Силовики планируют захват молодежного хаба на базе завода «Атек», - Нацкорпус

"Нацкорпус" сообщил о возможном штурме своего хаба - фото из открытых источников

По данным Нацкорпуса, к штурму решили подготовиться очень серьезно: с привлечением спецподразделения "Альфа" и сотрудников главного управления СБУ. Активисты приглашают общественность и представителей СМИ посетить хаб, чтобы убедиться, что он работает законно и оснований для оперативных действий нет.

"Мы приглашаем всех желающих представителей СМИ посетить молодежный хаб сегодня, 9 августа, к возможному штурму, и лично убедиться, что на территории хаба нет никаких незаконных вещей, о которых завтра, предполагаем, уже готовятся писать телеграмм-каналы Офиса президента и ватные СМИ. Мы открыты и готовы предоставить журналистам всю необходимую им информацию", – сообщили в Нацкорпусе.

Напомним, украинская власть начала активную борьбу с украинскими патриотами. Обыски, которые  СБУ провела в Харькове у членов Азовского движения, и статьи, которые им инкриминируют, носят выраженный заказной характер, говорится в заявлении "Национального корпуса".





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Источник: https://t.me/nationalcorps/9556
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